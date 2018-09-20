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Архив - Донецкая область

Обострение на Донбассе: соцсети "гудят" о новой волне взрывов в Донецке

20.09.2018 18:20
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Обострение на Донбассе: соцсети "гудят" о новой волне взрывов в Донецке

Пользователи соцсетей из Донецка заговорили о новой волне взрывов, которая сумела их сильно напугать. Предполагается, что это террористы устроили очередную бомбежку для того, чтобы запугать мирных жителей.

В Интернете пользователи из Донецка начали обсуждать звуки взрывов, которые люди услышали в полдень. Они продолжались до 14:20 и сумели сильно напугать местных жителей. Об этих сообщениях стало известно из социальных сетей, передает издание "Диалог.UA".

Некоторые отметили, что взрыв был один. Однако другие люди заявили, что их было несколько, причем сила их была достаточно большой. К счастью, никто из людей физически не пострадал от этих взрывов. У некоторых из-за них начали выть собаки, у других же задрожали окна, поэтому взрывы только доставили некоторый дискомфорт местным жителям.

О причинах этих взрывов в данный момент неизвестно. Но многие думают, что вина за взрывы лежит на террористах так называемой "Л/ДНР", которые решили в очередной раз напугать местное население.



Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, ЛНР, взрывы, террористы, соцсети
 
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