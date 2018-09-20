Оккупированный город - призрак Первомайска: так будет везде, куда придут "братья-освободители"

20.09.2018 08:04

Предстоящая зима будет для жителей оккупированного группировкой "ЛНР" Первомайска колоссально суровым испытанием, которое могут пережить далеко не все горожане.

О городе-катастрофе на территории, временно подконтрольной террористам "ЛНР", рассказывается в сюжете, который показала на своей странице в Facebook "Реальная газета", передает "Диалог.UA".

Большинство жителей города уехали, спасаясь от войны, безработицы и тотальной нищеты, которые принесли в Первомайск российская оккупация и "русский мир". Некогда процветавший город горняков и машиностроителей умирает.

Есть девятиэтажные дома, в которых живет один-два человека на подъезд. Многие из этих домов пострадали от обстрелов российских боевиков, в большинстве нет окон. Ремонтировать жилища оккупационные "власти" не спешат, постоянно переносят сроки начала работ, и оставшиеся в городе жители уже и не верят, что что-то вообще будет сделано.

А состояние домов, особенно – отсутствие окон, не позволяет их отапливать. Потому дома, открытые всем ветрам и не защищенные от перепадов температур, неумолимо приходят в негодность. Жильцы в них, скорее всего, не вернутся, так как уехали в поисках лучшей жизни.

Но это – не единственная проблема захваченного боевиками Первомайска. В дома, куда есть возможность подавать газ, он подается без нормальной проверки состояния трубопроводов и другой газовой техники. Так как работники соответствующей службы не могут попасть в запертые квартиры, хозяева которых уехали.