ООН: около 175 жителей поселка под Горловкой не могут попасть в свои дома после эскалации

20.09.2018 11:30

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) описали ситуацию, которая сложилась в районе Чигари прифронтового поселка Пивденное.

В отчете за 16 мая-15 августа сказано, что почти все жители (около 175 человек) покинули свои дома после эскалации конфликта в Чигарях. Это произошло после того как 17 мая командование операции объединенных сил сообщило о взятии под свой контроль часть поселка Пивденное.



Правозащитники отмечают, что в Чигарях 15 домов разрушены и 47 повреждены, а окружающие территории, оказались засоренными неразорвавшимися боеприпасами (НРБ). УВКПЧ также задокументировало утверждения местных жителей о разграблении домов.



Правозащитникам известно минимум о девяти случаях использования имущества гражданского населения в военных целях.



«В соответствии с международным гуманитарным правом, все стороны конфликта должны принимать все возможные меры предосторожности для защиты гражданского населения и гражданских объектов, находящихся под их контролем, от последствий нападений, в том числе избегая расположения военных объектов в густонаселенных районах или вблизи них», - подчёркивают в Управлении ООН.



Сейчас у жителей Чигарей нет возможности вернуться в свои дома, потому что это небезопасно. По этой же причине они не могут зафиксировать повреждения своих домов.



«По словам собеседников УВКПЧ, Правительство не приняло мер для обеспечения реституции или компенсации пострадавшему населению. Более того, комиссиям, ответственным за оценку степени повреждения и разрушения зданий, запрещено посещать район из соображений безопасности. Это не позволяет им выдавать справки о повреждениях, что, в свою очередь, препятствует доступу владельцев и арендаторов к средствам правовой защиты по вопросам поврежденного или разрушенного имущества, когда они станут доступными.

Перемещенные жители сообщили УВКПЧ, что им не предоставили должного альтернативного жилья. Районная власть приложила определенные усилия для обеспечения жильем, но условия проживания в нем нельзя считать приемлемыми. ВСУ прилагают усилия для содействия доступу к этому району, но перемещенные жители не могут вернуться и жить в своих домах из-за ситуации с безопасностью», - говорится в отчете.



Ранее в СММ ОБСЕ сообщили, что зафиксировали присутствие украинских военных по меньшей мере в 6 жилых домах на улице Заречной и в Целинном переулке в Чигарях, в том числе ящики для боеприпасов, которые хранились в заброшенном доме.



Позиции боевиков расположены примерно в 600 метрах от поселка.



По информации ООС, боевики, начиная с 8 мая, периодически обстреливают подразделения 24-й бригады, которые находятся на огневых позициях, пытаясь вытеснить их из поселка.



В июне наблюдатели ОБСЕ пообщались с 8 жителями (мужчинами и женщинами в возрасте от 20 до 60 лет), которые рассказали, что в поселке отсутствуют школы, электроснабжение, проточная вода и предметы первой необходимости, а также достаточно сложно поймать сигнал мобильной связи.

Источник: novosti.dn.ua