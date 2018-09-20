- Грызлов пообещал провести в ОРДЛО выборы и «навести там порядок»12:49
- Боевики «ДНР» на блокпостах под Горловкой обыскивают наблюдателей СММ ОБСЕ12:31
- Экс-советник Захарченко объяснил, почему «Ташкент» не погиб во время взрыва12:08
- Чтобы пересечь блокпосты боевиков «ДНР» под Горловкой люди отказываются есть и пить11:48
- ООН: около 175 жителей поселка под Горловкой не могут попасть в свои дома после эскалации11:30
- В ОБСЕ пообещали помочь с ремонтными работами Vodafone в ОРДО11:09
- Боевики «ДНР» усиленно проверяю автомобили с украинскими номерами10:51
- Россия и боевики "Л/ДНР" замерли в страхе: что узнал военный беспилотник США за 6 часов разведки над Донбассом10:29
- В Донецке значительно увеличилось число «патрулей» боевиков «ДНР»10:12
- Армия РФ неистово бьет из ПТРК и минометов: стороны несут потери в боевых столкновениях на Донбассе09:51
ООН: около 175 жителей поселка под Горловкой не могут попасть в свои дома после эскалации
В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) описали ситуацию, которая сложилась в районе Чигари прифронтового поселка Пивденное.
В отчете за 16 мая-15 августа сказано, что почти все жители (около 175 человек) покинули свои дома после эскалации конфликта в Чигарях. Это произошло после того как 17 мая командование операции объединенных сил сообщило о взятии под свой контроль часть поселка Пивденное.
Правозащитники отмечают, что в Чигарях 15 домов разрушены и 47 повреждены, а окружающие территории, оказались засоренными неразорвавшимися боеприпасами (НРБ). УВКПЧ также задокументировало утверждения местных жителей о разграблении домов.
Правозащитникам известно минимум о девяти случаях использования имущества гражданского населения в военных целях.
«В соответствии с международным гуманитарным правом, все стороны конфликта должны принимать все возможные меры предосторожности для защиты гражданского населения и гражданских объектов, находящихся под их контролем, от последствий нападений, в том числе избегая расположения военных объектов в густонаселенных районах или вблизи них», - подчёркивают в Управлении ООН.
Сейчас у жителей Чигарей нет возможности вернуться в свои дома, потому что это небезопасно. По этой же причине они не могут зафиксировать повреждения своих домов.
«По словам собеседников УВКПЧ, Правительство не приняло мер для обеспечения реституции или компенсации пострадавшему населению. Более того, комиссиям, ответственным за оценку степени повреждения и разрушения зданий, запрещено посещать район из соображений безопасности. Это не позволяет им выдавать справки о повреждениях, что, в свою очередь, препятствует доступу владельцев и арендаторов к средствам правовой защиты по вопросам поврежденного или разрушенного имущества, когда они станут доступными.
Перемещенные жители сообщили УВКПЧ, что им не предоставили должного альтернативного жилья. Районная власть приложила определенные усилия для обеспечения жильем, но условия проживания в нем нельзя считать приемлемыми. ВСУ прилагают усилия для содействия доступу к этому району, но перемещенные жители не могут вернуться и жить в своих домах из-за ситуации с безопасностью», - говорится в отчете.
Ранее в СММ ОБСЕ сообщили, что зафиксировали присутствие украинских военных по меньшей мере в 6 жилых домах на улице Заречной и в Целинном переулке в Чигарях, в том числе ящики для боеприпасов, которые хранились в заброшенном доме.
Позиции боевиков расположены примерно в 600 метрах от поселка.
По информации ООС, боевики, начиная с 8 мая, периодически обстреливают подразделения 24-й бригады, которые находятся на огневых позициях, пытаясь вытеснить их из поселка.
В июне наблюдатели ОБСЕ пообщались с 8 жителями (мужчинами и женщинами в возрасте от 20 до 60 лет), которые рассказали, что в поселке отсутствуют школы, электроснабжение, проточная вода и предметы первой необходимости, а также достаточно сложно поймать сигнал мобильной связи.
Источник: novosti.dn.ua
Теги: Донбасс, ООН, жилье, ОБСЕ, ВСУ, ВПЛ, эскалация, ООС, Чигари
- Террористы "ДНР" согласились на введение миротворцев на Донбасс при одном условии: стали известны детали
- Кремль не успокоится: названы причины очередного обострения на Донбассе
- Рядом с КПВВ "Новотроицкое" на Донбассе бушует пламя и гремят взрывы: подробности
- Боевики на Донбассе готовят диверсионные и вооруженные провокации
- Стрелять в миротворцев: у истерики террористов на Донбассе нашли две причины
- Битва за Донбасс: анализ ситуации с начала мая
- Грызлов пообещал провести в ОРДЛО выборы и «навести там порядок»12:49
- Боевики «ДНР» на блокпостах под Горловкой обыскивают наблюдателей СММ ОБСЕ12:31
- Экс-советник Захарченко объяснил, почему «Ташкент» не погиб во время взрыва12:08
- Чтобы пересечь блокпосты боевиков «ДНР» под Горловкой люди отказываются есть и пить11:48
- ООН: около 175 жителей поселка под Горловкой не могут попасть в свои дома после эскалации11:30
- В ОБСЕ пообещали помочь с ремонтными работами Vodafone в ОРДО11:09
- Боевики «ДНР» усиленно проверяю автомобили с украинскими номерами10:51
- Россия и боевики "Л/ДНР" замерли в страхе: что узнал военный беспилотник США за 6 часов разведки над Донбассом10:29
- В Донецке значительно увеличилось число «патрулей» боевиков «ДНР»10:12
- Армия РФ неистово бьет из ПТРК и минометов: стороны несут потери в боевых столкновениях на Донбассе09:51
- Грызлов пообещал провести в ОРДЛО выборы и «навести там порядок»12:49
- Боевики «ДНР» на блокпостах под Горловкой обыскивают наблюдателей СММ ОБСЕ12:31
- Экс-советник Захарченко объяснил, почему «Ташкент» не погиб во время взрыва12:08
- Чтобы пересечь блокпосты боевиков «ДНР» под Горловкой люди отказываются есть и пить11:48
- ООН: около 175 жителей поселка под Горловкой не могут попасть в свои дома после эскалации11:30
- В ОБСЕ пообещали помочь с ремонтными работами Vodafone в ОРДО11:09
- Боевики «ДНР» усиленно проверяю автомобили с украинскими номерами10:51
- Россия и боевики "Л/ДНР" замерли в страхе: что узнал военный беспилотник США за 6 часов разведки над Донбассом10:29
- В Донецке значительно увеличилось число «патрулей» боевиков «ДНР»10:12
- Названа дата премьеры исторического экшена «Захар Беркут»10:00
- Названо самое смертоносное заболевание в мире22:00
- Названы главные правила здорового ужина20:38
- Скорая помощь: будут ли украинцы платить за вызов врача?20:20
- Косметологи рассказали, как ухаживать за волосами осенью19:30
- Ученые нашли вещество против облысения18:40
- 6 интуитивных знаков Зодиака, которые видят людей насквозь10:01
- В Украине изменятся правила вызова ''скорой'': детали08:00
- Разработана диета, продлевающая жизнь19:57
- Тыква вызывает необратимые процессы в организме! Такую информацию нужно знать!17:23
- Вечный холод или пекло: на планете радикально и неумолимо меняется климат10:10
- Возвращение Донбасса уже близко! Появился сценарий освобождения
- Оккупанта скоро ждут тяжелые времена
- Соцвыплаты переселенцам: приняли важное решение
- Мариуполь без мариупольцев. "Х фактор" вводит зрителей в заблуждение. ВИДЕО
- В террористической "ЛНР" прогремел мощный взрыв: в оккупированный Алчевск прибыло много российских наемников
- В оккупированной Макеевке отключат водоснабжение
- Когда закончится война на Донбассе: Наев дал ответ
- По Донецку и Макеевке ездят джипы с мигалками
- Формат Волкер-Сурков уже не заработает – вопрос «голубых касок» на Донбассе снят с повестки дня, – дипломат
- Автовокзал Мариуполя сегодня: «Обмен валют» вместо Донецка и сутки до Ростова