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Порошенко сделал громкое заявление о полном возвращении Донбасса. ВИДЕО
Президент отметил, что у Украины хватит сил и возможностей вернуть Донбасс силой у оккупантов.
Об этом он сказал в своей речи в послании к Верховной Раде, передает "Диалог.UA".
Ранее Порошенко раскрыл главную цель Путина по Украине. Порошенко отметил, Кремль пытается создать информационное поле, внутри которого будут обсуждать то, что Киев будет силой возвращать Донбасс. Но главной целью этих действий Москвы является то, чтобы на Западе поверили в эту фейковую информацию.
Президент утверждает, главной задачей правительства остается то, чтобы вернуть оккупированные территории мирным урегулирование.
Также Порошенко убежден, что страна должна иметь опцию по возвращению территорий силовыми методами, однако на такой шаг, скорее всего, никто не пойдет, хотя 51 статья ООН это позволяет.
Он заявил, что Россия провалит минские соглашения, если не позволит миротворцам ООН подойти к российско-украинской границе и не отведет военную технику от Донбасса.
Теги: Россия, Донбасс, ООН, граница, Верховная Рада, Порошенко, миротворцы
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