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Против защитников Крымского враг применял тяжелое вооружение
За прошедшие стуки противник осуществил 24 прицельных обстрела, при этом возросло количество случаев применения тяжелого вооружения.
Подразделения ВС Украины вынуждены были 6 раз открывать огонь в ответ. В ходе боевых действий ранение средней тяжести получил один наш военнослужащий, сообщает donpress.com.
Луганское направление
Здесь боевики совершили 9 вооруженных провокаций.
По-прежнему напряженная ситуация наблюдалась возле Крымского. Враг 5 раз обстреливал наши позиции из пехотного вооружения, также применялись минометы. Так, с 15:00 до 17:00 отмечен огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия. Кроме того, в сторону наших военных было выпущено 6 мин калибра 82 мм. Позже, около 22 часов, было насчитано 8 разрывов мин 120-го калибра.
Защитники Крымского оказали противнику достойный отпор, используя разрешенное договоренностями вооружение.
Опорные пункты украинских военнослужащих возле Луганского оказались под огнем из противотанкового ракетного комплекса. В этом же районе, а также вблизи Троицкого, Новотошковского и Светлодарска российско-оккупационные войска применяли гранатометы различных систем.
Донецкое направление
На этом участке зафиксировано 15 прицельных обстрелов со стороны оккупантов.
Четыре раза под огнем находились подразделения Объединенных сил вблизи Лебединского. Здесь враг использовал, в основном, крупнокалиберные пулеметы. Вечером, примерно в 18:00, в этом районе зафиксирован огонь из станкового противотанкового гранатомета, а также из миномета 82-го калибра.
Кроме того, в районе Водяного во второй половине дня боевики в течение 20 минут выпустили 3 мины 82 калибра. Обстрел велся со стороны оккупированной Ужовки.
Вблизи н.п. Березово, Невельское, Гнутово, Водяное, Широкино, Павлополь и Пески российско-оккупационные войска применяли крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Около Марьинки, Новомихайловка и Песок враг вел огонь из гранатометов различных типов.
Обстановка на утро, 20 сентября
Начиная с полуночи и до 09:00 насчитано 4 прицельных вражеских обстрела позиций украинских военнослужащих.
В ночное время из гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны позиции защитников Крымского.
Из этого же вида вооружения утром были обстреляны украинские военные у Чермалыка и Широкино.
По состоянию на 09:00 потерь среди наших защитников нет. Ответный огонь ВС Украины пока не открывали.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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