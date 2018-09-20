- Пушилин объявил об участии в «выборах», воспользовавшись мероприятием в центре Донецка18:51
- Обострение на Донбассе: соцсети "гудят" о новой волне взрывов в Донецке18:20
- Стрелков призвал жителей ОРДО не голосовать за Пушилина17:49
- Машиностроители Донетчины продали России товаров на 82 миллиона долларов 17:31
- Против защитников Крымского враг применял тяжелое вооружение16:48
- В «ДНР» обвиняют в коррупции предприятие «рынки Донбасса», которое сами создали три года назад 16:32
- Переселенцев будут ставить на учет для получения бесплатного жилья16:11
- Пушилин намерен привлечь «инвесторов» для строительства кирпичного завода15:48
- Переселенка в Мариуполе не может оформить украинский паспорт. ВИДЕО15:30
- Порошенко сделал громкое заявление о полном возвращении Донбасса. ВИДЕО15:10
Пушилин объявил об участии в «выборах», воспользовавшись мероприятием в центре Донецка
Исполняющий обязанности главы группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что выдвинет свою кандидатуру на «выборах» 11 ноября.
Это решение было озвучено сегодня на «Форуме общественных организаций "Будущее Донбасса"», который проходит на площади Ленина в центре Донецка, передает сепаратистский ресурс ДАН и novosti.dn.ua.
Предложение Пушилину принять участие в «голосовании» в качестве кандидата на пост главы «ДНР» поступило от активистки.
Согласившись, он подчеркнул, что «Донецк при этом продолжит курс Александра Захарченко».
О проведении форума «Будущее Донбасса» в СМИ «ДНР» было объявлено 18 сентября. В анонсе не сообщалась цель проведения мероприятия. Отмечалось, что после форума состоится концерт российских артистов.
Регистрация кандидатов на «выборы ДНР» начнется 21 сентября и продлится 5 дней.
7 сентября «парламент ДНР» выбрал Дениса Пушилина новым и.о. главы группировки посе того, как «генпрокуратура» посчитала незаконным назначение Дмитрия Трапезникова на этот пост.
Также было объявлено, что 11 ноября состоятся «выборы» глав и «депутатов» «ДНР» и «ЛНР». Накануне этого российское издание РБК сообщило, что решение о проведении «выборов» было принято в Кремле.
Украина и страны Запада выступили против проведения таких «выборов». Россия же считает, что «выборы» руководства «Л-ДНР» не противоречат Минским соглашениям.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, выборы, СМИ, голосование, ДНР, Пушилин, Минские соглашения
- Предвыборная гонка в «ДНР» ещё не началась, а проигравшие уже есть
- Перенос выборов: за спрятавшегося Захарченко отдувается Пушилин
- Боевики "ДНР" дезертируют с Донбасса: в Донецке переломный момент после убийства Захарченко
- Россиянин из ЧВК "Вагнер" рассказал, как готовят боевиков для Луганска и Донецка, - Путину лучше не слышать
- "Будущего здесь нет..." - житель Донецка рассказал, до чего Захарченко довел оккупированный Донбасс
- В Иловайске взрывом поврежден памятник «ДНР»
- Пушилин объявил об участии в «выборах», воспользовавшись мероприятием в центре Донецка18:51
- Обострение на Донбассе: соцсети "гудят" о новой волне взрывов в Донецке18:20
- Стрелков призвал жителей ОРДО не голосовать за Пушилина17:49
- Машиностроители Донетчины продали России товаров на 82 миллиона долларов 17:31
- Против защитников Крымского враг применял тяжелое вооружение16:48
- В «ДНР» обвиняют в коррупции предприятие «рынки Донбасса», которое сами создали три года назад 16:32
- Переселенцев будут ставить на учет для получения бесплатного жилья16:11
- Пушилин намерен привлечь «инвесторов» для строительства кирпичного завода15:48
- Переселенка в Мариуполе не может оформить украинский паспорт. ВИДЕО15:30
- Порошенко сделал громкое заявление о полном возвращении Донбасса. ВИДЕО15:10
- Пушилин объявил об участии в «выборах», воспользовавшись мероприятием в центре Донецка18:51
- Обострение на Донбассе: соцсети "гудят" о новой волне взрывов в Донецке18:20
- Стрелков призвал жителей ОРДО не голосовать за Пушилина17:49
- Машиностроители Донетчины продали России товаров на 82 миллиона долларов 17:31
- Тымчук раскрыл коварный план спецслужб Путина по юго-востоку Украины: как ФСБ и ГРУ устроили войну за власть17:09
- Против защитников Крымского враг применял тяжелое вооружение16:48
- В «ДНР» обвиняют в коррупции предприятие «рынки Донбасса», которое сами создали три года назад 16:32
- Переселенцев будут ставить на учет для получения бесплатного жилья16:11
- Пушилин намерен привлечь «инвесторов» для строительства кирпичного завода15:48
- Переселенка в Мариуполе не может оформить украинский паспорт. ВИДЕО15:30
- Названо самое смертоносное заболевание в мире22:00
- Названы главные правила здорового ужина20:38
- Скорая помощь: будут ли украинцы платить за вызов врача?20:20
- Косметологи рассказали, как ухаживать за волосами осенью19:30
- Ученые нашли вещество против облысения18:40
- 6 интуитивных знаков Зодиака, которые видят людей насквозь10:01
- В Украине изменятся правила вызова ''скорой'': детали08:00
- Разработана диета, продлевающая жизнь19:57
- Тыква вызывает необратимые процессы в организме! Такую информацию нужно знать!17:23
- Вечный холод или пекло: на планете радикально и неумолимо меняется климат10:10
- Возвращение Донбасса уже близко! Появился сценарий освобождения
- Оккупанта скоро ждут тяжелые времена
- Когда закончится война на Донбассе: Наев дал ответ
- Соцвыплаты переселенцам: приняли важное решение
- Мариуполь без мариупольцев. "Х фактор" вводит зрителей в заблуждение. ВИДЕО
- В террористической "ЛНР" прогремел мощный взрыв: в оккупированный Алчевск прибыло много российских наемников
- В оккупированной Макеевке отключат водоснабжение
- По Донецку и Макеевке ездят джипы с мигалками
- Формат Волкер-Сурков уже не заработает – вопрос «голубых касок» на Донбассе снят с повестки дня, – дипломат
- Автовокзал Мариуполя сегодня: «Обмен валют» вместо Донецка и сутки до Ростова