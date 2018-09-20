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Архив - Донецкая область

Пушилин объявил об участии в «выборах», воспользовавшись мероприятием в центре Донецка

20.09.2018 18:51
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Пушилин объявил об участии в «выборах», воспользовавшись мероприятием в центре Донецка

Исполняющий обязанности главы группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что выдвинет свою кандидатуру на «выборах» 11 ноября.

Это решение было озвучено сегодня на «Форуме общественных организаций "Будущее Донбасса"», который проходит на площади Ленина в центре Донецка, передает сепаратистский ресурс ДАН и novosti.dn.ua.

Предложение Пушилину принять участие в «голосовании» в качестве кандидата на пост главы «ДНР» поступило от активистки.

Согласившись, он подчеркнул, что «Донецк при этом продолжит курс Александра Захарченко».

О проведении форума «Будущее Донбасса» в СМИ «ДНР» было объявлено 18 сентября. В анонсе не сообщалась цель проведения мероприятия. Отмечалось, что после форума состоится концерт российских артистов.

Регистрация кандидатов на «выборы ДНР» начнется 21 сентября и продлится 5 дней.

7 сентября «парламент ДНР» выбрал Дениса Пушилина новым и.о. главы группировки посе того, как «генпрокуратура» посчитала незаконным назначение Дмитрия Трапезникова на этот пост.

Также было объявлено, что 11 ноября состоятся «выборы» глав и «депутатов» «ДНР» и «ЛНР». Накануне этого российское издание РБК сообщило, что решение о проведении «выборов» было принято в Кремле.

Украина и страны Запада выступили против проведения таких «выборов». Россия же считает, что «выборы» руководства «Л-ДНР» не противоречат Минским соглашениям.



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, выборы, СМИ, голосование, ДНР, Пушилин, Минские соглашения
 
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