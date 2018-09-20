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Россия и боевики "Л/ДНР" замерли в страхе: что узнал военный беспилотник США за 6 часов разведки над Донбассом

20.09.2018 10:29
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Россия и боевики "Л/ДНР" замерли в страхе: что узнал военный беспилотник США за 6 часов разведки над Донбассом

Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk совершил многочасовой полет в районе линии разграничения на временно оккупированном Донбассе.

В среду, 19 сентября, стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk провел разведывательный полет на линии фронта на Донбассе, передает "Диалог.UA".

Известно, что дальний беспилотник США вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, а затем более шести с половиной часов курсировал по дуге вдоль линии разграничения с "ДНР" и "ЛНР".

Подчеркивается, что американец летел в воздушном пространстве, которое контролирует Киев, на расстоянии 70-80 км к северу от линии разграничения и высоте около 15-16 тысяч метров.

Также БПЛА подлетал на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к границам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России.



Теги: США, Донбасс, разведка, беспилотник, ДНР, ЛНР
 
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