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В Донецке задержали директора рынка. Обвиняют в мошенничестве
«МВД ДНР» заявляет о задержании директора одного из рынков Донецка по подозрению в мошенничестве.
Об этом сообщает сайт группировки «ДНР», передают novosti.dn.ua.
Отмечается, что причиной задержания стала якобы жалоба на то, что задержанный «за вознаграждение размещал торговые места вне территории рынка».
Мужчину могут лишить свободы на два года.
Ранее сообщалось о ликвидации стихийного рынка в районе железнодорожного вокзала. «Депутат народного совета» при группировке «ДНР» Евгений Орлов утверждает, что к организации этого рынка причастно руководство дочернего предприятия «госпредприятия "Рынки Донбасса"».
В последнее время в «ДНР» началась публичная критика деятельности «госпредприятия "Рынки Донбасса"» и непосредственно Тимофеева. И.о главы «ДНР» Денис Пушилин пообещал вернуть «национализированные» рынки в собственность владельцев.
Теги: Донецк, Донбасс, МВД, директор, задержание, ДНР, Пушилин, рынки
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