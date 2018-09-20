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В Донецке значительно увеличилось число «патрулей» боевиков «ДНР»
20.09.2018 10:12
Жители временно оккупированного Донецка сообщают, что в городе значительно увеличилось число «патрулей» боевиков «ДНР».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Дончане в соцсетях сообщают, что в городе значительно увеличилось количество вооруженных патрулей. Они передвигаются по городу группами по 4-5 человек:
«ДФ Вчера и сегодня по Св. пути свежие следы от нескольких траков»,
«Сегодня с утра видела патруль из 4-х человек в районе старой заправки по Св. пути и патруль из 5-ти человек возле «наливайки» по Крепильщиков. Все в полном обмундировании»,
«11.00 Донецк Шевченко. Два патруля. За 50-й гвардейской дивизии и на дк напротив исполкома».
Теги: Донецк, Донбасс, патруль, оккупация, ДНР, боевики
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