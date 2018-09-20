Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецке значительно увеличилось число «патрулей» боевиков «ДНР»

20.09.2018 10:12
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецке значительно увеличилось число «патрулей» боевиков «ДНР»

Жители временно оккупированного Донецка сообщают, что в городе значительно увеличилось число «патрулей» боевиков «ДНР».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Дончане в соцсетях сообщают, что в городе значительно увеличилось количество вооруженных патрулей. Они передвигаются по городу группами по 4-5 человек:
«ДФ Вчера и сегодня по Св. пути свежие следы от нескольких траков»,

«Сегодня с утра видела патруль из 4-х человек в районе старой заправки по Св. пути и патруль из 5-ти человек возле «наливайки» по Крепильщиков. Все в полном обмундировании»,

«11.00 Донецк Шевченко. Два патруля. За 50-й гвардейской дивизии и на дк напротив исполкома».



Теги: Донецк, Донбасс, патруль, оккупация, ДНР, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх