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В мариупольском ПФ пенсионерам и переселенцам рекомендуют заменить старое пенсионное удостоверение на электронное. ВИДЕО
На сегодняшний день в Мариуполе электронные пенсионные удостоверения получили 27 тысяч пенсионеров, среди них 22 тысячи — переселенцы, сообщают местные журналисты.
Те, кто заменил старое бумажное удостоверение на пластиковое, отметили много преимуществ документа нового формата.
Как рассказали журналистам сами пенсионеры, документ очень удобен. В нем содержится вся информацию, включая личные данные, данные о льготах и праве на участие в социальных программах, а также электронная подпись владельца.
По словам и. о. начальника Мариупольского объединенного управления ПФУ в Донецкой области Ирины Кравец, электронный документ дает пенсионерам возможность просмотреть личное пенсионное дело и отслеживать поступления денежных средств на веб-портале ПФУ. Она также отметила, что получить электронное удостоверение можно в управлении пенсионного фонда города.
Стоит отметить, что с сентября этого года все украинцы, выходящие на пенсию будут получать пластиковый электронный документ, который одновременно является и платежной картой. А вот тем, гражданам, у которых до сих пор на руках бумажные удостоверения, рекомендуют обратиться в управление для замены документа.
Источник: zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, пенсионный фонд, удостоверение, переселенцы, ВПЛ, электронное пенсионное
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