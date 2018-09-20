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Завершены учения подразделений резерва
На одном из полигонов в зоне ответственности ОТУ «Схид» завершили боевое слаживание подразделения резервной батальонно-тактической группы, которые прибыли в зону ООС на ротацию.
Особенностью этой ротации командиры отмечают большое количество новичков, прибывших в зону ООС впервые. Но благодаря опытным сержантам, у которых уже за плечами по 4-5 ротаций на Востоке и успешные бои, молодые ребята показали неплохие результаты на финише. Хотя в первые дни у экипажей танковой роты были небольшие проблемы с взаимодействием, но хорошая выучка большинства личного состава помогла довольно быстро решить эту проблему.
Данная БТГр находится в резерве командира ОТУ, что дает возможность больше уделять времени боевой подготовке личного состава. Даже после проведения ротации отдельных подразделений, новички очень быстро входят в курс дела. На слаживании впервые прибывшие на ротацию бойцы, показали хорошие результаты в стрельбе, особенно в ночное время. Конечно же, такие результаты получилось достичь и потому, что танковая рота укомплектована частично модернизированными танками Т-64, которые благодаря установленному современному тепловизору, теперь могут уверенно поражать цели в любое время суток.
После прохождения слаживания танковая рота была выведена в район отведения, согласно Минским договоренностям. А механизированные подразделения отправились в район сосредоточения, где находятся в режиме постоянной боевой готовности.
Источник: news.dn.ua
Теги: Донбасс, стрельба, учения, полигон, танки, ротация, Минские договоренности, ООС
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