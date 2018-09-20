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«Завод начали резать на металл». Пушилину рассказали о проблемах Амвросиевского района
Руководитель подконтрольной группировке «ДНР» администрации Амвросиевского района (Донецкая область) Николай Тарасенко рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются предприятия на этой территории.
Это произошло во время встречи Тарасенко с исполняющим обязанности главы «ДНР» Денисом Пушилиным, передает сепаратистский ресурс dnr-online и novosti.dn.ua.
Тарасенко отметил, что в районе существовала проблема с ЧАО «Хлебозавод», так как его бросили хозяева и началось разворовывание предприятия. Однако, по его словам, хлебзавод удалось восстановить.
Однако в районе есть завод «Промцемент», который начали резать на металл. «Считаю, что его надо отдать в оперативное руководство, и если туда вложить немного денег, можно его запустить. Там работают больше 300 человек, бывший хозяин им полгода не платит зарплату», – заявил Тарасенко.
Он рассказал, что также существуют проблемы на «Донцементе», где работают около 1000 человек, но практически нет реализации цемента. «Также у нас запущена пищевкусовая фабрика, работают 2 маслобойни. Не работает только завод стального литья, но он охраняется, чтобы его не разворовали», – добавил Тарасенко.
Теги: Донбасс, зарплата, завод, металлолом, Амвросиевский район, ДНР, Пушилин
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