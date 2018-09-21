К фейковым «выборам» в «ДНР» сокращают «избирательные участки»

21.09.2018 11:30

Оккупационные «власти ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области для создания «картинки» хотят сократить количество «избирательных участков» к фейковым «выборам». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

На временно оккупированных территориях Донецкой области для создания картинки на фейковых «выборах» главаря «ДНР» собираются сократить количество «избирательных участков».

При этом от школ и других учебных заведений уже затребовали сотрудников для агитации и избирательных комиссий. Тем не менее, идти на «выборы» хотят очень мало народу. Скорей всего, бюджетников и работающих будут заставлять под страхом увольнения. Вот что пишут жители оккупированных территорий в соцсетях:

«Реальная подготовка к выборам таки началась, от школ затребовали сотрудников для агитации и избирательных комиссий. Ходят слухи о сокращенном количестве участков, дабы продемонстрировать всю народную любовь к знатному кролиководу Денису Владимировичу»,

«Интересно за кого упоротые ватники пойдут голосовать? С местными адекватными, с кем удалось поговорить, не пойдут вообще»,

«Сначала посмотрим, какой набор, вообще, допустят к «выборам»»,

«За полтора месяца бюджетники задолбаются на массовки собираться».

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