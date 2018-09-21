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Мариупольские пенсионеры получат универсальную электронную карту 2 в 1 (ВИДЕО)
В Мариуполе каждый пенсионер может оформить универсальную электронную карту, с помощью которой можно расплачиваться и использовать ее как удостоверение. Об этом сообщает Мариупольское ТВ.
Пенсионный фонд Украины запускает новую услугу для пенсионеров - электронную карточку.
«Процедура оформления карты очень легкая. Необходимо написать заявление в Пенсионный фонд, приложить фотографию, паспорт, ИНН, если это переселенец тогда справку ВПЛ. Подготавливает эти удостоверения Ощадбанк Украины, время изготовления- 1-2 месяца», - рассказывает исполняющая обязанности начальника Мариупольского объединенного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Ирина Кравец.
Так, в универсальной карточке предусмотрена электронно-цифровая подпись владельца. Такая возможность позволяет пенсионерам пользоваться веб-порталом Пенсионного фонда, где можно посмотреть онлайн свое пенсионное дело, узнать о перерасчете и поступлении пенсии, а также записаться в электронную очередь на прием к специалистам, чтобы не стоять в очередях.
Сами же пенсионеры положительно реагируют на такое нововведение. По их словам, с помощью электронной карточки удобнее рассчитываться в магазинах, это максимально облегчает жизнь.
Источник: https://mrpl.city
Теги: Донбасс, пенсионер, карта, пенсии
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