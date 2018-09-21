Ниже плинтуса: В «ДНР» показали первые рейтинги популярности «политиков»

21.09.2018 10:30

На данный момент среди публичных персон в «ДНР» рейтинг как таковой имеет лишь нынешний «и.о. главы ДНР» Денис Пушилин (11,8%) и «мэр» Горловки Иван Приходько (1,5%). Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, которые опубликовал на своем telegram-канале местный журналист Сергей Белоус.

Он утверждает, что опрос был проведен на прошлой неделе посредством обзвона абонентов «республиканского» оператора «Феникс». Было якобы опрошено 1700 человек, репрезентативная выборка – по Донецку, Макеевке, Горловке. Вопрос был открытый – можно было назвать любого кандидата.

Примечательно, что 76,6% затруднились назвать кого бы то ни было из «республиканского политикума».

Судя из приведенных данных и публичных заявлений о желании принять участие 11 ноября в «выборах» на пост «главы ДНР», рейтинг потенциальных кандидатов таков:

нынешний «и.о. главы ДНР» Денис Пушилин – 11,8%;

экс-командир незаконного вооруженного формирования «Восток» Александр Ходаковский – 0,1%;

«народный губернатор Донетчины» периода весны 2014 года, лидер движения «Новороссия» Павел Губарев – 0% (респонденты не назвали его фамилию);

первый «министр обороны ДНР» периода 10 апреля – 7 мая 2014 года Игорь Хакимзянов – 0% (респонденты не назвали его фамилию).

В ином telegram-канале «ДНР» при обсуждении данного опроса указано: «Антирейтинг Пушилина (не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах) – 68,2%. Взято из материалов к совещанию в АП (администрации "главы ДНР", – прим.) в позапрошлый вторник».

Несмотря на то, что российский военкор Дмитрий Стешин уверял, что рейтинг Натальи Захарченко (вдовы ликвидированного прежнего «главы ДНР» Александра Захарченко) достигают «чуть ли не 40-60%», опрос абонентов «Феникса» дает ей 0,2%.

«Прикол в том, что, оказывается, пока (!) рейтинга нет ни у кого! Электоральное поле сейчас чисто: народ живет отдельно от политикума и без раскрученного Захарченко остается пока только Пушилин – у него высокая узнаваемость и он у власти. Про остальных успели просто забыть. Да – активное интернет-сообщество все знает и помнит, но оно составляет мизерную часть общего электората. Так что, получается, если остальные кандидаты будут и дальше пасовать, а Пушилин примет ряд популярных решений – у него будут все шансы выиграть вчистую», – комментирует результаты опроса Белоус.

Журналист предположил, что люди побоялись отвечать честно по телефону. «Но пока уличная социология дает по своей сути аналогичные результаты», – констатирует он.

Источник: https://dnews.dn.ua