Новый план федерализации Украины: эксперт раскрыл намерения Кремля относительно "республик" на Донбассе

21.09.2018 15:47

Кремлевская верхушка намерена сохранить незаконные формирования в ОРДЛО, кроме того, провести "выборы" в "Л/ДНР", чтобы обеспечить их частичное признание.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отмечает, что "Минск" не предусматривает реинтеграцию фейковых республик, там говорится об оккупированных территориях.

После "выборов" на Донбассе согласно украинским законам псевдореспублики перестанут существовать, в чем и заключается план реинтеграции, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "24 канал". Эксперт отмечает, что Украина и Запад никогда не согласятся на такое развитие событий. Кроме того, есть проблема в продолжении на год особого статуса Донбасса, и если "выборы" состоятся, ВРУ попросту не примет закон, что может спровоцировать кризис "Минска".

При таком раскладе стороны вынуждены будут договариваться заново. Если Киев и Москва не пойдут на новый виток конфликта, то дождутся завершения украинских выборов, чтобы спасти соглашения. Ранее Кучма подверг жесткой критике "выборы" в "республиках" и предрек "смерть" минских договоренностей. Также госдеп Соединенных Штатов жестко ответил агрессору по "выборам" в "Л/ДНР". Напомним, в Минске с треском провалились переговоры по Донбассу.



Источник: www.dialog.ua