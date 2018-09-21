Обстрел! В Мариуполе паника, слышны звуки боя

21.09.2018 19:52

Мариупольцы слышат звуки обстрелов.



Сегодня, примерно с 18:30 мариупольцы слышат канонаду. Громкие звуки обстрелов слышны даже в Центральном районе города. Встревоженные мариупольцы пишут в соцсетях о том, что им кажется что "работает Град".



Горожане говорят о продолжительной серии выстрелов и трясущихся окнах.



В пресс-центре ООС корреспондентов 0629 уверяли, что опасности для города нет, хоть и идет обстрел позиций ВСУ из тяжелого оружия. Боевики бьют из минометов 120 мм по украинским оборонительным позициям в районе Гнутово и Широкино. "Ситуация находиться под контролем. В случае необходимости дадим адекватный ответ", - уведомили военные.

Источник: https://www.0629.com.ua