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Обстрел! В Мариуполе паника, слышны звуки боя
21.09.2018 19:52
Мариупольцы слышат звуки обстрелов.
Сегодня, примерно с 18:30 мариупольцы слышат канонаду. Громкие звуки обстрелов слышны даже в Центральном районе города. Встревоженные мариупольцы пишут в соцсетях о том, что им кажется что "работает Град".
Горожане говорят о продолжительной серии выстрелов и трясущихся окнах.
В пресс-центре ООС корреспондентов 0629 уверяли, что опасности для города нет, хоть и идет обстрел позиций ВСУ из тяжелого оружия. Боевики бьют из минометов 120 мм по украинским оборонительным позициям в районе Гнутово и Широкино. "Ситуация находиться под контролем. В случае необходимости дадим адекватный ответ", - уведомили военные.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, война, Мариуполь, обстрел
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