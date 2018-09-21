Одной бомбы было мало: боевики сделали официальное заявление о подрыве своего главаря

21.09.2018 09:15

Работники так называемой «МГБ ДНР», сделали громкое заявление, относительно расследования взрыва в кафе «Сепар», в результате которого погиб главарь самопровозглашенной «ДНР». По их словам, проведя мероприятия, в соответствии со следствием, на территории кафе было обнаружено еще одно взрывное устройство, информирует replyua.net.



Боевики утверждают, что найденная ими взрывчатка, является полностью автономной и не реагирует ни на какие внешние раздражители. Они утверждают, что единственное, на что было настроено устройство – внешний вид Александра Захарченко. В результате, боевики пришли к выводу, что если бы первое взрывное устройство не сработало, то уж точно сработало бы второе, в то время, когда Захарченко бы передвигался по территории кафе. По словам «специалистов», взрывчатка была полностью сооружена из импортных составляющих, причем на очень высоком уровне. Для того, чтоб ее сделать, были задействованы «очень высокие технологии».



Также напомним, что Следственным Комитетом Российской Федерации было возбуждено уголовное дело по факту убийства Александра Захарченко в соответствии с 361-й статьей УК РФ. Она называется «Акт международного терроризма» и предусматривает наказание за «совершение вне пределов территории Российской Федерации взрыва, поджога или иных действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность граждан Российской Федерации».