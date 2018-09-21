Оккупанты применили минометы в зоне ООС и понесли потери

21.09.2018 12:00

За минувшие сутки оккупанты ОРДЛО 22 раза открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе из запрещенных минскими соглашениями минометов в районе населенных пунктов Лебединское и Широкино.

Под огонь НВФ попал и опорный пункт вблизи Крымского.

В ходе боевых действий потерь в рядах украинских военнослужащих нет. В то же время, по данным украинской разведки, в течение суток двух оккупантов уничтожили, а четверо получили ранения.

С начала текущих суток наемник уже 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил, потерь среди военных нет.

Источник: https://donpress.com