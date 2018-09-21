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Архив - Донецкая область

Оккупанты применили минометы в зоне ООС и понесли потери

21.09.2018 12:00
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Оккупанты применили минометы в зоне ООС и понесли потери

За минувшие сутки оккупанты ОРДЛО 22 раза открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе из запрещенных минскими соглашениями минометов в районе населенных пунктов Лебединское и Широкино.

Под огонь НВФ попал и опорный пункт вблизи Крымского.

В ходе боевых действий потерь в рядах украинских военнослужащих нет. В то же время, по данным украинской разведки, в течение суток двух оккупантов уничтожили, а четверо получили ранения.

С начала текущих суток наемник уже 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил, потерь среди военных нет.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, минометы, оккупанты, ООС
 
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