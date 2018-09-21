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Архив - Донецкая область

Платежные терминалы в Горловке прекратили операции с российскими сервисами

21.09.2018 13:45
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Платежные терминалы в Горловке прекратили операции с российскими сервисами

Во временно оккупированной Горловке платежные терминалы прекратили операции с российскими платежными сервисами. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Жители временно оккупированной Горловки сообщают о том, что в платежных терминалах прекратили работу российские сервисы QIWI, Яндекс.Деньги, ВКонтакте и других. Такая же ситуация наблюдается и в других временно оккупированных населенных пунктах:

«Горловка уже третьи сутки в терминалах самообслуживания ДНР невозможно совершить оплату в пользу российских сервисов (QIWI, Яндекс.Деньги, ВКонтакте и т.д.). О сроках возобновления никто дать информации не может…»,

«Как в других городах зоны?».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены. 



Теги: Россия, Донбасс, Горловка, терминал, ДНР, оплата
 
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