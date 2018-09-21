Главная / Новости / Донецкая область / Платежные терминалы в Горловке прекратили операции с российскими сервисами
Последние новости раздела
- Стрелков о беспределе в “ДНР”14:45
- Платежные терминалы в Горловке прекратили операции с российскими сервисами13:45
- Через Макеевку прошла колонна гусеничной техники боевиков «ДНР»13:31
- Оккупанты применили минометы в зоне ООС и понесли потери12:00
- «Вас как собак мочат днем»: В «ДНР» возмущены продлением ночного комендантского часа11:46
- К фейковым «выборам» в «ДНР» сокращают «избирательные участки»11:30
- В Донецке боевики «ДНР» с автоматами стоят на всех ключевых перекрестках10:47
- Ниже плинтуса: В «ДНР» показали первые рейтинги популярности «политиков»10:30
- Ходаковский не будет участвовать в «выборах» в «ДНР» — «посоветовали» вернуться в Россию10:16
- Ситуация в пунктах пропуска утром 21 сентября: Проезда ожидали 175 авто09:45
Платежные терминалы в Горловке прекратили операции с российскими сервисами
21.09.2018 13:45
Во временно оккупированной Горловке платежные терминалы прекратили операции с российскими платежными сервисами. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Жители временно оккупированной Горловки сообщают о том, что в платежных терминалах прекратили работу российские сервисы QIWI, Яндекс.Деньги, ВКонтакте и других. Такая же ситуация наблюдается и в других временно оккупированных населенных пунктах:
«Горловка уже третьи сутки в терминалах самообслуживания ДНР невозможно совершить оплату в пользу российских сервисов (QIWI, Яндекс.Деньги, ВКонтакте и т.д.). О сроках возобновления никто дать информации не может…»,
«Как в других городах зоны?».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Россия, Донбасс, Горловка, терминал, ДНР, оплата
Читайте также:
- Гиркин сообщил о поражении "ДНР" под Горловкой - боевики могут потерять контроль над Дебальцево
- Главари группировок “ДНР” экстренно “собирают чемоданы”: в Донецке и Горловке уже исчез бензин
- В Горловке местные жители продолжают наблюдать движение танков, прибывших из РФ
- Жители "ДНР" сообщили о большом количестве убитых российских солдат - соцсети поражены массовым захоронением в Горловке
- В Горловке в пришкольных лагерях детей учат строевой подготовке
- В Горловке полностью исчезли российские и «ДНР» телеканалы
- Стрелков о беспределе в “ДНР”14:45
- Платежные терминалы в Горловке прекратили операции с российскими сервисами13:45
- Через Макеевку прошла колонна гусеничной техники боевиков «ДНР»13:31
- Оккупанты применили минометы в зоне ООС и понесли потери12:00
- «Вас как собак мочат днем»: В «ДНР» возмущены продлением ночного комендантского часа11:46
- К фейковым «выборам» в «ДНР» сокращают «избирательные участки»11:30
- В Донецке боевики «ДНР» с автоматами стоят на всех ключевых перекрестках10:47
- Ниже плинтуса: В «ДНР» показали первые рейтинги популярности «политиков»10:30
- Ходаковский не будет участвовать в «выборах» в «ДНР» — «посоветовали» вернуться в Россию10:16
- Ситуация в пунктах пропуска утром 21 сентября: Проезда ожидали 175 авто09:45
- Вступительная кампания 2019 года: для украинцев готовят новое «покращення»15:00
- Стрелков о беспределе в “ДНР”14:45
- Российская верхушка начала бежать от Путина в США – подробности 14:30
- Какие продукты вызывают неприятный запах тела14:15
- Конец экономики России: стало известно, когда Кремль потеряет главный источник своих доходов 14:02
- Платежные терминалы в Горловке прекратили операции с российскими сервисами13:45
- Через Макеевку прошла колонна гусеничной техники боевиков «ДНР»13:31
- Xiaomi выпустила куртку с электроподогревом13:15
- В пещере на Марсе разглядели силуэт пришельца13:00
- Самые лучшие жены по знаку Зодиака12:45
- Какие продукты вызывают неприятный запах тела14:15
- Самые лучшие жены по знаку Зодиака12:45
- Почему важно не думать плохо ни о ком09:34
- Студенты-железнодорожники Донбасса посетили Германию благодаря победе в престижном конкурсе09:10
- Эти лакомства имеют противовирусный эффект08:35
- Названо самое смертоносное заболевание в мире22:00
- Названы главные правила здорового ужина20:38
- Скорая помощь: будут ли украинцы платить за вызов врача?20:20
- Косметологи рассказали, как ухаживать за волосами осенью19:30
- Ученые нашли вещество против облысения18:40
- Когда закончится война на Донбассе: Наев дал ответ
- Мариуполь без мариупольцев. "Х фактор" вводит зрителей в заблуждение. ВИДЕО
- В террористической "ЛНР" прогремел мощный взрыв: в оккупированный Алчевск прибыло много российских наемников
- В оккупированной Макеевке отключат водоснабжение
- Обострение на Донбассе: соцсети "гудят" о новой волне взрывов в Донецке
- «Завод начали резать на металл». Пушилину рассказали о проблемах Амвросиевского района
- По Донецку и Макеевке ездят джипы с мигалками
- ВСУ успешно разгромили крупный склад боевиков в Горловке: ликвидированы ГСМ и террористы - подробности
- Автовокзал Мариуполя сегодня: «Обмен валют» вместо Донецка и сутки до Ростова
- В НАТО нашли решение по урегулированию войны на Донбассе