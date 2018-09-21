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Архив - Донецкая область

По курсу Захарченко. Пушилин озвучил свою «предвыборную» программу

21.09.2018 07:30
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По курсу Захарченко. Пушилин озвучил свою «предвыборную» программу

Врио главаря «ДНР» Денис Пушилин заявил, что использует в качестве «предвыборной» программы политический курс убитого экс-главаря ОРДО Александра Захарченко.

Так, Пушилин отметил: «Программа у нас есть: это курс, который был заложен еще первым нашим руководителем. Конечно, внесены дополнения исходя из нынешних реалий, но не более».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, выборы, ДНР, Пушилин, Захарченко
 
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