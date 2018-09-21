Пока меняют ценники в магазинах, развлекают концертами: В Донецке выступили Буйнов и Кормухина

21.09.2018 08:25

В неподконтрольном украинской власти Донецке прошел концерт по случаю Международного дня мира в центре, на площади Ленина. В выступлении участвовали артисты из России – Александр Буйнов, Татьяна Липницкая (Бьянка), Ольга Кормухина и группа «Город 312».

Об этом вчера, 20 сентября, сообщают местные интернет-ресурсы, уточняя, что выступление российских гостей состоялось при поддержке Русского центра.

Дончане активно обсуждают мероприятие в соцсетях: