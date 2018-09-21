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Пока меняют ценники в магазинах, развлекают концертами: В Донецке выступили Буйнов и Кормухина
21.09.2018 08:25
В неподконтрольном украинской власти Донецке прошел концерт по случаю Международного дня мира в центре, на площади Ленина. В выступлении участвовали артисты из России – Александр Буйнов, Татьяна Липницкая (Бьянка), Ольга Кормухина и группа «Город 312».
Об этом вчера, 20 сентября, сообщают местные интернет-ресурсы, уточняя, что выступление российских гостей состоялось при поддержке Русского центра.
Дончане активно обсуждают мероприятие в соцсетях:
- Виталий: «И 40 дней не прошло, комендантский час снова с 23, все подорожало, а у них концерты снова, еще и за мир... Пацанам на передке и жителям окраины пускай там "концерт" за мир устроят»;
- Артем: «И ведь за "ряху" еще и проголосуют на выборах...абсурд и трэш»;
- Ксения: «Воевать за мир, все равно, что тр@хаться ради девственности...»;
- Владимир: «Пока продавцы меняют ценники в магазинах, людей концертами развлекают. Как под чемпионат пенсионную реформу и НДС в России».
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донецк, Донбасс, концерт, ДНР
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