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Прокуратура Донетчины намерена ''запретить'' русский язык
Донецкая областная прокуратура потребовала отменить решение областного совета о признании русского языка региональным.
С этой целью иск о признании противоправным и недействительным решения Донецкого областного совета от 16 августа 2012 года направили в Донецкий окружной административный суд.
По данным ведомства, Конституционным судом Украины 28 февраля 2018 года указанный закон (№ 6 / 14−346 «О реализации требований Закона Украины „Об основах государственной языковой политики“ в Донецкой области») признали не соответствующим Конституции Украины.
Кроме того, в прокуратуре Донетчины отметили: «При этом Донецким областным советом не принято никаких мер по отмене принятого им решения. Также, с целью отмены незаконных решений территориальных советов, принятых по указанным вопросам, Волновахской, Константиновской, Славянской и Краматорской местными прокуратурами предъявлено шесть исковых заявлений. В настоящее время иски направлены в суд».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Донецкая область, русский язык, запрет
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