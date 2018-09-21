Ситуация в пунктах пропуска утром 21 сентября: Проезда ожидали 175 авто

21.09.2018 09:45

Сегодня утром, 21 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме согласно осеннего графика работы.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 20 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 47,8 тыс. человек и 5,7 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 10370 человек и 1230 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 10160 человек и 1680 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 9650 человек и 1780 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4510 человек и 1010 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 13080 человек.

Сегодня утром в КПВВ ожидали 175 транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 25/30;

КПВВ «Марьинка» – 0/40;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/40;

КПВВ «Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Алексей: «6:28. "Каргилл" в Украину далеко на мосту»;

Сергей: «7:04. "Каргилл": льгота уже на мосту».

КПВВ «Новотроицкое»:

Роман: «7:27. Новотроицкое: в Донецк порядка 25 машин. Льготная 15»;

Артем: «Еленовка: в Мариуполь на 6:30 было машин 150~».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

Источник: https://dnews.dn.ua