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Ситуация в пунктах пропуска утром 21 сентября: Проезда ожидали 175 авто
21.09.2018 09:45
Сегодня утром, 21 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме согласно осеннего графика работы.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 20 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 47,8 тыс. человек и 5,7 тыс. транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 10370 человек и 1230 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 10160 человек и 1680 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 9650 человек и 1780 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 4510 человек и 1010 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 13080 человек.
Сегодня утром в КПВВ ожидали 175 транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 25/30;
- КПВВ «Марьинка» – 0/40;
- КПВВ «Новотроицкое» – 20/40;
- КПВВ «Гнутово» – 10/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»:
- Алексей: «6:28. "Каргилл" в Украину далеко на мосту»;
- Сергей: «7:04. "Каргилл": льгота уже на мосту».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Роман: «7:27. Новотроицкое: в Донецк порядка 25 машин. Льготная 15»;
- Артем: «Еленовка: в Мариуполь на 6:30 было машин 150~».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, блокпост, КПВВ
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