Стрелков о беспределе в “ДНР”

21.09.2018 14:45

Сотни и тысячи слов, заявлений относительно “Л/ДНР” имеют свой вес и степень доверия. Слова действующих и даже бывших лидеров, очевидно, имею больший вес. О том, что оккупированные регионы Донбасса контролируются Россией говорят уже давно, но доверие к этим словам возрастает с каждым последующим заявлением людей, имеющих отношение к руководству “республик”, таким как Игорь Стрелков, бывший командир “ополчения ДНР”. После своего бегства, “экс-министр обороны ДНР”, стал открыто критиковать руководство оккупационных сил и воздействие РФ на них.

“Свержение Плотницкого, как вы, наверное, догадываетесь, было действительно санкционировано Москвой, иначе бы его не свергли. Но, то, что Плотницкий, как публиковали в интернете, спокойно сидит в московском ресторане “То да сё”, и спокойно питается, а не вовсе не в “матросской тишине”, как говорили, это просто показатель, как бы убрали Захарченко, если бы его действительно хотел убрать Кремль”, – сказал Стрелков.

Расформирование вооружённых формирований в “республике” не осталось без комментария бывшего командира “ополчения ДНР”. “Сопротивляться воле Кремля Захарченко бы никогда не смог, тем более, как после того, как в течение весны-лета были полностью расформированы и влиты в корпуса все законные и незаконные вооруженные формирования, типа того же спецназа министерства по налогам и сборам, которым руководил Тимофеев, спецназа министерства внутренних дел, казачьей национальной гвардии и так далее”. Все эти НВФ и части были расформированы и на момент убийства Захарченко у него своих «военных сил» уже не было. Корпуса ему и не подчинялись, он был лишь обозначенным главнокомандующим.

То, что происходит сегодня, сейчас – расформирование министерства обороны, последующая трансформация его в управление народной милиции – это просто констатация факта того, что нет своей обороны у «республики».

“Корпуса сейчас являются ухудшенным филиалом Российской Федерации. Ухудшенным потому, что состояние их, боеспособность по многим важным направлениям ниже всякой критики. Я считаю, что непосредственно Кремль не причастен к убийству Захарченко”, – добавил Стрелков.

Недавнее назначение Пушилина продолжает традиции РФ по контролю оккупированных территорий Донбасса. Он – такая же марионетка и под его началом ничего нового не произойдёт, будет лишь послушное исполнение приказов своих российских кураторов.

Источник: https://news.dn.ua