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У омбудсмена опасаются, что в «Л-ДНР» будут торговать «помилованиями»
Объявленное в «ЛНР» «помилование» 2-х осужденных может запустить механизм торговли «помилованиями» на неподконтрольной украинским властям части Донбасса. Об этом рассказал представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский (на фото), передает «РБК-Украина».
По словам Лисянского, объявленное в «ЛНР» «помилование» 2-х человек может запустить механизм торговли «помилованиями». Он также отметил, что ранее «власти республик» никого таким образом не освобождали. «Скорее всего, сейчас эти помилованные приедут на территорию Украины, и одного из них арестуют, потому что Украина не признает законов "Л-ДНР"… Коррупция в том, что они просто торгуют этими помилованиями, а родственники заключенных вынуждены за это платить. Это запустит механизм новых арестов, чтобы продолжать торговать помилованиями», – добавил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях.
Ранее «глава ЛНР» Леонид Пасечник подписал «указы» о «помиловании» 2- мужчин: 1970 года рождения и 1988 года рождения. Соответствующие «документы» опубликованы «Восточной правозащитной группой».
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, помилование, ДНР, ЛНР, боевики
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