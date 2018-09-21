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Архив - Донецкая область

В Донецке боевики «ДНР» с автоматами стоят на всех ключевых перекрестках

21.09.2018 10:47
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В Донецке боевики «ДНР» с автоматами стоят на всех ключевых перекрестках

Во временно оккупированном Донецке на всех ключевых перекрестках города стоят боевики «ДНР» и российские оккупанты с автоматами. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Жители временно оккупированного Донецк сообщают, что в городе на всех ключевых перекрестках стоят боевики «ДНР» и российские оккупанты вооруженные автоматами. Кроме того, в городе замечено большое количество боевиков «ДНР» и перекрашенных автомобилей без номеров. Дончане вспоминают, что такая же картина наблюдалась в 2014 году, когда боевики «ДНР» массово отжимали автомобили.

Кроме того, дончане подчеркивают, что боевики «особое внимание» уделяют автомобилям с украинскими номерами.

Вот что пишут дончане в соцсетях:

«16.40 Донецк ФБ «центр Донецка перекрыт. Много праздношатающихся в камуфляже и давно мной не виданных видимо отжатых перекрашенных машин без номеров»»,

«Похоже патрули, автоматчики на ключевых развилках, шмон и обыски машин введены в Донецке на постоянной основе… не, ну а че… все логично… не забывайте, где живете...»,

«И таки да, машины с укр.номерами останавливают для проверки чаще...».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены. 

 

Источник: https://news.dn.ua 



Теги: Донецк, Донбасс, автомат, ДНР, боевики
 
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