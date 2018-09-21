В Мариуполе появился мурал с героиней фотокниги «Донбасс и Мирные» (ФОТО)

21.09.2018 18:31

В Мариуполе создан мурал «Милана». Новый символ города появился благодаря Фонду Рината Ахметова. На стене 15-этажного здания по проспекту Мира изображен портрет Миланы Абдурашитовой – шестилетней мариупольской девочки, жизнь которой искалечила война. Зимой 2015 года, во время обстрела микрорайона "Восточный", погибла мама Миланы – она накрыла собою дочь. Девочка чудом выжила, но потеряла ножку. Она перенесла несколько операций, затем к реабилитации подключились психологи Фонда Рината Ахметова, которые помогли крохе выйти из шокового состояния и научиться жить дальше. Также ребенок ежегодно проходит курс восстановления по программе Фонда «Реабилитация раненых детей».

Открытие мурала «Милана» приурочено к Международному дню мира. Идею воплотил украинский художник Саша Корбан.

Милана стала символом всепобеждающего милосердия. Ее стойкость и жизнелюбие вдохновляют и восхищают. История девочки вошла в уникальную фотокнигу «Донбасс и Мирные», изданную Фондом Рината Ахметова. Она – о мирных людях, живущих в условиях вооруженного конфликта. Об этом нельзя молчать. Об этом нельзя забывать. К этому нельзя быть безразличным. Поэтому Фонд открывает проект «Муралы», который будет реализован и в других городах Донбасса.

«Случившееся с Миланой – одна из сотен тысяч историй разломанного детства из-за войны на Донбассе. Для Фонда Рината Ахметова Милана и все раненые ребята, которые выкарабкались, герои. Они заставляют искать пути поддержки и работать на результат здесь и сейчас. Они своими улыбками, своими словами, своими жизнями рассказывают о том, что жизнь продолжается. И одновременно о том, что война – абсолютное зло. Миланка, сама того не ведая, показала всем, насколько хрупка человеческая жизнь, как мгновенно она может исчезнуть в жерновах вооруженного конфликта. И насколько важно, чтобы рядом были те, кто вернет желание жить дальше и сделает все, чтобы прошлое не осталось незаживающей раной на сердце», – сказала член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

В свою очередь, заместитель городского головы Ксения Сухова отметила, что военный конфликт на Донбассе разрушил множество судеб и жизней.

«Дети, которые только начинают свой жизненный путь, уже столкнулись с ужасами войны. Далеко не каждый взрослый способен справиться с таким ударом, а что говорить про детей… Милана, как и тысячи малышей в регионе, стала жертвой этого кошмара. Потеряв главного в жизни человека – маму, она продолжает надеяться и верить в мир. Она символ стойкости духа и ценности человеческой жизни. Я хочу, чтобы мировая общественность обратила пристальное внимание на проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются дети на востоке Украины. И пусть этот мурал станет маяком, который поможет увидеть боль и страдания Мирных на Донбассе», – отметила Сухова.

Со своей стороны, заместитель мэра Александр Кочурин напомнил о важности милосердия и взаимопомощи.

«Мурал «Милана» – напоминание для каждого из нас, насколько хрупка человеческая жизнь. Это напоминание о том, что даже в самые темные времена нельзя быть безразличными к чужому горю. Тысячи жителей Донбасса потеряли самых близких и любимых людей. Наша задача в том, чтобы помочь каждому вернуть надежду и силы жить дальше. Преодолеть в одиночку потерю близкого человека практически невозможно. Я благодарю Фонд Рината Ахметова за то, что стал надежной опорой, в которой так нуждались тысячи обездоленных», – сказал Александр Кочурин.

Информация о художнике Саше Корбане, воплотившем идею мурала «Милана»:

Саша Корбан родился 12 марта 1987 года в г. Кировское Донецкой области.

С 2002-го по 2004 год учился в специализированной спортивной школе-интернате в Мариуполе. В 2006–2011 годах работал шахтером на шахте «Комсомолец Донбасса» в г. Кировское. С августа 2014-го живет и работает в Киеве. Рисовать учился самостоятельно. Впервые попробовал работать в направлении стрит-арт еще в 2002 году. Но отсчет своей осознанной работы как граффити-художника начинает с 2009 года. Особенность творчества Саши Корбана – изображения characters (картинок), а именно портретов. Для работ художника характерно тесное переплетение стилей и разных техник (фотореализм, поп-арт, декоративная живопись, экспрессивный концептуализм). Принимал участие в фестивалях граффити: Newton Street Degustation (Харьков, 2010), Space Jam (Николаев, 2011), Yalta Summer Jam (Ялта, 2011, 2012, 2013), КерамоГраффити Фест (Опишня, Полтавская обл., 2013, 2014), Mural Social Club (Киев, 2016) стрит-арт фестиваль In Wall We Trust (Айрола, Италия).

Саша Корбан – создатель более 50 настенных рисунков. Параллельно с мурализмом создает станковые произведения для галерейных пространств и аукционных домов.

Источник: https://mrpl.city