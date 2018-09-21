В продуктовом магазине Донецка прогремел взрыв, есть жертвы

21.09.2018 19:00

И без того накаленная ситуация в оккупированном пророссийскими боевиками Донецке продолжает ухудшаться. Зачистки боевиков, которые проводит в рядах террористов Кремль, никак не облегчают жизнь мирному населению.

Как сообщает replyua.net, дончане находятся в состоянии бунта из-за постоянной угрозы и уровня жизни в городе, ведь то, что им обещали пророссийские сепаратисты, и то, что жители видят в реальности – это совершенно две разные картинки. Не редкость в Донецке и такие инциденты, как террористические акты, взрывы, а также пьяная стрельба между боевиками.



Как рассказал в своем Telegram-канале Sergey Belous, ставший свидетелем произошедшего чрезвычайного происшествия в Донецке, в продуктовом магазине временно оккупированного города прозвучал мощный взрыв. Жертвами взрыва стали два человека, получившие ранения различной степени тяжести. Кроме того очевидцы обнародовали фотографии с места происшествия. Таким образом, свидетель написал: «Где-то около 15 часов и тридцати минут в районе Текстильщика в Донецке, что возле Шахты 19 в магазине с продуктами на остановке взорвалась граната. В результате ЧП два человека пострадали».