«Вас как собак мочат днем»: В «ДНР» возмущены продлением ночного комендантского часа

21.09.2018 11:46

В «ДНР» жители выражают недовольство заявлением «и.о. главы ДНР» Дениса Пушилина, что комендантский час сокращать не планируют, и он остается в расширенном режиме – с 23:00 до 5:00. При этом до ликвидации прежнего «главы ДНР» Александра Захарченко в течение июля и август комендантский час был сокращен и действовал с 01:00 до 05:00.

«Живем в гетто», «мы в тюрьме, товарищи!)», «никакой свободы людям нет!», «пока народ терпит, все так и будет, все всего боятся» – пишут в соцсетях местные жители.

Люди акцентируют, что смысла в комендантском часе (КЧ) нет, так как все подрывы тех же лидеров «ДНР» – Александра Захарченко, Арсения Павлова («Моторолы»), Михаила Толстых («Гиви») – проходили в дневное время. Они отмечают, что обеспечивать безопасность мирных жителей нужно не с помощью КЧ, а нормальной работой «силовых ведомств»:

Андрик: «Если среди белого дня теракты, то разницы нет сколько будет длится КЧ»;

Витя: «Ну, вот и нафига он нужен? Этот комендантский час ни один теракт не предотвратил»;

Юрий: «Кому надо, сделают свое темное дело и в 8 вечера, и в 10, и в 12»;

Артем: «Комендантский час не помешал убить "Гиви" и "Моторолу" в свое время, так что не нужно чесать про его необходимость, просто спецслужбы и полиция должны работать»;

Дмитрий: «Захара днем взорвали вообще, а не после 11 ночи, зачем вернули комендантский в 23:00? Опять теперь не погуляешь нормально, в гости не сходишь, вечно на часы приходится смотреть»;

Илья: «В 19:00 – половине 8-го вечера город умирает уже. Уберите эту коменду, пустите транспорт нормально. Зачем он нужен? Все недоброжелатели спокойно все делают и днем. 4 года сидеть с этой комендой –это уже перебор, ребята! Это не нормально, когда людям не дают свободно передвигаться, когда им этого захочется!»;

«Allan Patrik»: «Зачем этот комчас? Какой смысл, если МГБ и КГБ как оно там, в пустом городе никак не может поймать до содеянного ни укрдрг, ни спецслужбы Европы?»;

Дима: «На*ер вашу коменду бесполезную!!! Вас, как собак, мочат днем. Дайте людям спокойно жить!».

Также дончане высказывают предположения, что комендантский час нужен именно «власти», чтобы обезопасить себя и «грабить город»:

Татьяна: «Комендантский час вводят для безопасности самого режима. Когда власть боится населения. Это неотъемлемый атрибут любой оккупации»;

Сергей: «Комчас нужен, чтобы народ не видел как они Донбасс грабят. Завод "Точмаш" [в Донецке] пилят ночью, и не мешает комчас»;

Ольга: «Пока граждане сидят взаперти, мародеры распиливают город на части. Вот и весь смысл в этом комчасе»;

Ольга: «Пока граждане сидят взаперти, мародеры распиливают город на части. Вот и весь смысл в этом комчасе»; Георгий: «Комендантский час нужен – как же без него мародерить, и все такое!»;

Юрий: «Да, и во время этого часа снимают автономера и потом требуют выкуп!».

Тем не менее, есть и те, кто серьезно верят в значимость КЧ:

Татьяна Ч.: «А чего лазить по ночам?»;

Марина: «Правильно, что за необходимость где-то шляться ночью?»;

Исаак: «Вот и правильно. Чтобы никакая недоросль не вешала укрофлаги по ночам и не писала гадости на Россию. Поддерживаю. А комендантский час идеально противодействует»;

Наталья: «Хочешь в ночной клуб? Война идет – не забывай… Денег нет – согласна, с работой тяжело – согласна, свободы нет – не согласна. Есть рамки, которые всегда есть, когда идет война»;

Александр: «Жаль молодежь, конечно. А семейные люди понимают кайф от КЧ – меньше шума, больше здорового сна»;

Александр Р.: «Мне 26 лет, и я за все время из-за комчаса не находил повода выходить на улицу после 23.00. Более чем реально все сделать до этого времени! Война не окончена! И ты не осознаешь что в это время по городу делается с боеприпасами и оружием у гражданских на руках».

Конечно, больше всего против КЧ – молодежь. Жители подмечают, что из-за КЧ в течение последних четырех лет выпускники школ не могли рассвет с одноклассниками встретить, а скоро подрастет поколение, которое ни разу ни по ночному городу не гуляло, ни ночные клубы не посещало:

«Кот Матроскин»: «Сами до скольки хотят лазят, а я погулять нормально не могу с друзьями. Да я, ****ь, в восемь лет домой позже приходил»;

Александр Т.: «Прикинь, некоторые поженятся, выйдут замуж, а ни разу в клубах и не побывают, это печально»;

«Allan Patrik»: «Четыре года комендантский час, скоро поколение вырастет, а они на улицу ночью ни разу не выходили»;

Слава: «Никакой свободы людям нет! Какие ночные клубы?? Сейчас и под домом на лавке после одиннадцати, полдвенадцатого фиг посидишь! А за прогулки вообще молчу»;

Артем: «Молодежи когда, днем гулять? Да и мне нравилось, допустим, сходить в час ночи в магазин, или просто прогуляться, это свобода все-таки»;

Дмитрий: «Ну, было в 2014-м, ну, максимум в 2015-м. Но не бесконечно же!»;

Влад: «Так что, нам теперь всю жизнь жить с этим комчасом?!».

Но как всегда нашлись и те, кто к проблеме относятся с юмором:

«Zub Zubov»: «Фигня. В Чили Пиночет почти 8 лет народ в "стойле" держал. А тут 4 года и "расплакались". Даешь новый рекорд!»;

Вадим: «Донбасс не поставить на колени! С 5 утра до 11 вечера...»;

Славентий: «Да сделайте уже с семи вечера, гулять – так гулять!»;

Алексей: «Да пусть уже круглосуточно сделают сразу, чтоб привыкли»;

Юра: «Тише… А то и днем введут»;

Дмитрий Е.: «Давайте уже всех на ИВС, что уж)))».

Также жители, в частности, Донецка обсуждают последствия за нарушение комендантского часа. Они отмечают, что при первом нарушении человека забирают в отдел «полиции», держат до утра и потом отпускают. Если же нарушение повторное иди было оказано сопротивление, то могут задержать на 15 или 30 суток:

Марина: «Знакомый сидел на днях, только выпустили. И бывает такое, что если уже переполнено отделение, то держат в райотделе и отпускают»;

Алексей: «Доставляют в райотдел до завершения комендантского часа, если первый раз, то утром отпускают. Если выясняется, что это не первое задержание, то вы отправляетесь в суд, а там уже как судья назначит»;

Станислава: «Отправляют на 15-30 суток тех, кто оказывает сопротивление при задержании. Также тех, кто неоднократно задерживается».

Напомним, что в «ДНР» регулярно проводится «операция» «Ночной город». Так, в период с 1 июня по 2 сентября за нарушение комендантского часа еженедельно на выходных задерживали от 213 до 499 человек.

Как сообщалось, жители Донецка и иных крупных городов регулярно в соцсетях возмущаются режимом КЧ и предлагают, если не отменить, так хотя бы сократить период его действия. Их основные доводы – количество обстрелов значительно уменьшилось, в соседних подконтрольных Украине городах также идет война, но там ни разу не вводили КЧ. Люди не понимают, если есть комендантский час, то почему в «ДНР» работают круглосуточные магазины, отдельные пабы открыты до 5 утра, рестораны – до полуночи, действуют ночные клубы.

Также дончан возмущает, что часто «скорая» отказывается выезжать на вызов в КЧ, общественный транспорт работает до 20:00-21:00, т.к. водителям тоже нужно успеть добраться домой, также до 21:00 работают аптеки, и ночью негде приобрести лекарства в случае острой необходимости.

Напомним, что в «ДНР» и «ЛНР» с 23:00 до 5:00, при этом в «ДНР» наказание за нарушение комчаса жестче, чем в «ЛНР». Так, в «ДНР» за первое нарушение комендантского часа задерживают и держат в «отделении» до 9 часов утра, второе нарушение – уже арест на 15 суток. При этом в «ЛНР» нарушение режима КЧ на один час и более для гражданских лиц «влечет наложение административного штрафа в размере от 500 руб. (230 грн) до 2000 руб. (915 грн) или обязательные работы на срок от 20 до 40 часов».