Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Взрыв гранаты в магазине в Донецке: Стали известны подробности

21.09.2018 23:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Взрыв гранаты в магазине в Донецке: Стали известны подробности

Два человека пострадали сегодня, 21 сентября, в результате взрыва в магазине в Кировском районе временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка, передают местные интернет-издания.
«Сегодня днем произошел взрыв в магазине, который находится на пересечении улиц Петровского и Пинтера. Предположительно это взорвалась граната. Пострадали двое – обвиняемый в подрыве мужчина и женщина», – говорится в сообщении
Также уточняется, что подозреваемый задержан. Пострадавшая доставлена в городскую больницу № 24, у нее осколочное ранение, рваные раны и ожоги. Ее состояние оценивается как стабильно среднее.

Источник Донецкие новости



Теги: Донецк, Донбасс, магазин, взрыв, граната
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх