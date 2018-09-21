Взрыв гранаты в магазине в Донецке: Стали известны подробности

21.09.2018 23:00

Два человека пострадали сегодня, 21 сентября, в результате взрыва в магазине в Кировском районе временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка, передают местные интернет-издания.

«Сегодня днем произошел взрыв в магазине, который находится на пересечении улиц Петровского и Пинтера. Предположительно это взорвалась граната. Пострадали двое – обвиняемый в подрыве мужчина и женщина», – говорится в сообщении

Также уточняется, что подозреваемый задержан. Пострадавшая доставлена в городскую больницу № 24, у нее осколочное ранение, рваные раны и ожоги. Ее состояние оценивается как стабильно среднее.

Источник Донецкие новости