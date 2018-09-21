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Взрыв гранаты в магазине в Донецке: Стали известны подробности
21.09.2018 23:00
Два человека пострадали сегодня, 21 сентября, в результате взрыва в магазине в Кировском районе временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка, передают местные интернет-издания.
«Сегодня днем произошел взрыв в магазине, который находится на пересечении улиц Петровского и Пинтера. Предположительно это взорвалась граната. Пострадали двое – обвиняемый в подрыве мужчина и женщина», – говорится в сообщении
Также уточняется, что подозреваемый задержан. Пострадавшая доставлена в городскую больницу № 24, у нее осколочное ранение, рваные раны и ожоги. Ее состояние оценивается как стабильно среднее.
Источник Донецкие новости
Теги: Донецк, Донбасс, магазин, взрыв, граната
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