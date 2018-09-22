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Армия Путина на Донбассе редеет на глазах, ВСУ дали жесткий отпор
Основное напряжение за минувшие сутки наблюдалось на луганском направлении в районе Крымского и на мариупольском направлении.
Всего силы ООС зафиксировали 18 фактов прицельного огня по ВСУ за 21 сентября, при этом некоторые обстрелы боевики вели из запрещенного калибра, передает "Диалог.UA".
Как сказано в сообщении пресс-центра ООС в Fаcebook, наибольшее обострение на луганском направлении отмечается возле Крымского, здесь террористы не оставляют попыток откинуть ВСУ от стратегической Бахмутской трассы.
В результате огневых провокаций террористов двое защитников Украины были ранены. На попаснянском направлении российские боевики атаковали ВСУ поблизости Троицкого, на светлодарском и горловском направлениях наемники за сутки 21 сентября огонь не открывали.
На донецком направлении армия РФ обстреливала ВСУ возле Марьинки и Авдеевки. Большое напряжение остается на мариупольском направлении, где боевики применили 21 сентября запрещенное "Минском" вооружение и ранили еще одно бойца сил ООС. Уже с начала текущих суток 22 сентября боевики совершили 4 вооруженные провокации, использовав против ВСУ стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы.
По данным разведки, один боевик РФ за минувшие сутки на Донбассе уничтожен, еще пятеро оккупантов ранены.
Теги: Донбасс, разведка, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, РФ, ООС
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