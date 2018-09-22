На Донбассе "самоликвидировался" опасный террорист: Гуф из Санкт-Петербурга вернется обратно в РФ в гробу

22.09.2018 20:31

На Донбассе умер еще один наемник гибридной армии РФ, террорист Гуф из Санкт-Петербурга.

О потерях в рядах оккупанта сообщил в Facebook офицер ВСУ под ником Анатолий Штефан Штирлиц, передает "Диалог.UA".

Террорист Павел Семин по кличке Гуф погиб на Донбассе в минувший четверг, 20 сентября, о чем поспешили в Сети поделиться его подельники.

"Сегодня в 5 утра погиб мой друг и однополчанин", - пожаловался другой террорист Константин Симонов, не уточнив, что конкретно случилось с его подельником.