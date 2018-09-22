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Шаг за шагом: ВСУ молниеносным ударом отбили очередной кусочек украинской земли у оккупантов. Видео
Украинскими военными была отбита еще одна часть украинской территории в "серой зоне". 19 сентября 2018 года оказалось крайне удачным для ВСУ.
Под контроль украинскими войсками была взята северо-западная окраина населенного пункта Золотое-5 или, как говорят в народе, хутор Вольный, передает "Диалог.UA".
Это было сделано с целью недопущения обстрелов украинских позиций со стороны боевиков, которые зачастую используют трусливую тактику. Она заключается в том, что оккупанты заходят в населенные пункты "серой зоны" и из жилых массивов, прикрываясь мирным населением, обстреливают позиции украинских военных. Поэтому с целью недопущения дальнейших провокаций со стороны врага была проведена данная операция, которая позволила украинским военным занять новые территории.
Стоит отметить, что местные жители встречали военных тепло и радостно, при этом выкрикивая национальные лозунги. В хуторе живет около 150 человек, а занимает он около 40 гектаров земли. Теперь, по словам военных, боевики лишены возможности близко приближаться к украинским защитникам и открывать огонь вплотную. Напомним, что сегодня украинскими военными было ликвидировано двое боевиков, а также четверо ранено.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, серая зона, ООС
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