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Стало известно, почему вдова Захарченко передумала участвовать в «выборах»
22.09.2018 20:54
Тelegram-канал «Это ДНР, детка» сообщает, что вдова убитого главаря «ДНР» Александра Захарченко Наталья передумала принимать участие в предстоящих «выборах» на пост главаря «ДНР».
Тelegram-канал «Это ДНР, детка» сообщает, что после назначения врио «главы республики» Дениса Пушилина у вдовы Захарченко намеревались «отжать» бизнес дом, пока она не отказалась от идеи идти на «выборы».
По данным телеграмм-канала, именно помощник президента РФ Владислав Сурков уговорил ее не выдвигать свою кандидатуру». Сообщается, что Сурков пообещал вдове, что Пушилин прекратит ее «прессовать», и в качестве откупной оставит ей"семейный бизнес» — сеть супермаркетов «ПРС».
Источник ДонПресс.
Теги: Донбасс, выборы, вдова, ДНР, Захарченко
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