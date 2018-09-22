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В больницах Донецка жалуются на задержку зарплаты
22.09.2018 13:46
Жители оккупированного Донецка в социальных сетях жалуются, что медперсоналу больницы им. Калинина задерживают зарплату на неопределенный срок.
По информации местных жителей задержка происходит из-за «перерасхода денежных средств». При этом когда задолженность будет погашена неизвестно.
Источник: donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, долг, зарплата, оккупация, больница, медики, соцсети
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