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Архив - Донецкая область

В Горловке и Донецке в училища берут боевиков «ДНР», которые только «числятся»

22.09.2018 18:03
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В Горловке и Донецке в училища берут боевиков «ДНР», которые только «числятся»

Во временно оккупированных Горловке, Донецке и других населенных пунктах складывается критическая ситуация с набором в учебные заведения всех уровней.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На временно оккупированных территориях сложилась критическая ситуация с набором в учебные заведения всех уровней. Учителя школ ходят по «чужой» территории, переписывая детей и пытаясь найти учащихся в «свою» школу. В училищах, техникумах и даже ВУЗах также критическая ситуация – не хватает учащихся и студентов. Условия для поступления уже упрощены до уровня «только приди», но всё равно людей не хватает. Мастера в училищах приспособились набирать боевиков «ДНР», которые только числятся, но при этом получают стипендию. В Донецке те, кто хотя бы раз в неделю появляется на занятиях, получает повышенную стипендию.

Вот что рассказывают горловчане и дончане в соцсетях:

«Встретил знакомую мастачку, говорит что недостающих людей в группу набрала из орков, а то что они не ходят на занятия — так это еще и лучше. Вот такое оно профессионально-техническое образование в дыре, на Стирол если что таких берут»,
«В Донецке берут и не орков, просто числиштся получаешь 600 р стипендии, а если раз в неделю появляешься повышенная, не знаю сколько, родственница мужа так устроила (бармен-официант)».



Теги: Донецк, Донбасс, Горловка, студенты, стипендия, училище, ДНР, боевики, соцсети
 
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