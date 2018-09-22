- В ОРДО люди в ужасе от масштабов воровства. В домах срывают даже ламинат10:40
- Ситуация в пунктах пропуска утром 22 сентября09:31
- Вели прицельный огонь по ВСУ! Сводка из зоны ООС за минувшие сутки09:14
- Прилепин рассказал, какие планы были у Захарченко незадолго до гибели09:08
- Предвыборные страсти! Ходаковского не пустили на Донбасс: выборы в "ДНР" пройдут без него09:00
- Люди возмущены давлением оккупационных «властей ДНР»08:54
- В Макеевке на рынках убирают «флаги ДНР»08:40
- «ДНР» и «ЛНР» прекратят существование07:57
- Тайны Мадридского двора: Стрелков рассказал, кто курирует «ЛНР» и «ДНР» от Кремля07:51
- Шаг за шагом: ВСУ молниеносным ударом отбили очередной кусочек украинской земли у оккупантов. Видео07:30
В ОРДО люди в ужасе от масштабов воровства. В домах срывают даже ламинат
На временно оккупированных территориях Донецкой области, по словам местных жителей, активизировалось воровство — участились ограбления домов, квартир, дач. Об этом дончане пишут в социальных сетях.
«Донецьк. Крадіжки по домівках/гаражах ростуть кожну добу. Мусарня каже: «…вывозите все имущество или организовывайте дежурство…», — жалуются горожане.
Дончане отмечают — в жилых домах грабители забирают все, включая даже напольное покрытие. «Последние 2 недели воровство жуткое, вскрывают и дома, и квартиры. Там где отсутствуют жильцы даже пластиковые окна и ламинат снимают, не говоря уже об остальном. Остаются голые стены в абсолютно пустом помещении», — написал комментатор.
Особо активно имущество разворовывается в дачных поселках. «Полным ходом идет воровство приусадебных участков, обворовали все вентиля на трубах, вода льется, вскрываются домики, воруют урожай», — описывают ситуацию местны жители.
По их словам, в районах дач орудуют целые банды. «Толпы незнакомых людей шастают группами по 2−3 чел. по дачам», — отметили очевидцы. В последние недели особенно популярным стало воровство орехов и винограда — это виды урожая, которые можно очень выгодно продать.
Учитывая тенденции, дончане предупреждают друг друга о том, что с дачных поселков нужно вывозить любое имущество. «Все приусадебные домики будут разворованы. Максимально вывозите оттуда все», — пишут коммментаторы.
По словам очевидцев, грабители не гнушаются действовать открыто. Двери срываются с петель среди бела дня — иногда их дергают при помощи машины. Имущество вывозится подчистую.
Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.
Источник ДонПресс.
Теги: Донбасс, ламинат, воровство, ОРДО
- В "ДНР" появился новый вид краж
- "МГБ ДНР" начало зачистки "освободителей" в Горловке: Саня Кошка и Вова Камаз уже на подвале - соцсети сообщили подробности
- На Донбассе боевики скрывают разворовывание топлива путем подделки документов, - разведка
- На Житомирщине нашли почти 200 единиц украденной военной техники
- "Ополченцы" и российские "ихтамнеты" разворовывают военное имущество и топливо
- В Харькове взорвали банкомат: украдены деньги
- В ОРДО люди в ужасе от масштабов воровства. В домах срывают даже ламинат10:40
- Ситуация в пунктах пропуска утром 22 сентября09:31
- Вели прицельный огонь по ВСУ! Сводка из зоны ООС за минувшие сутки09:14
- Прилепин рассказал, какие планы были у Захарченко незадолго до гибели09:08
- Предвыборные страсти! Ходаковского не пустили на Донбасс: выборы в "ДНР" пройдут без него09:00
- Люди возмущены давлением оккупационных «властей ДНР»08:54
- На пост главаря "ЛНР" претендуют 8 кандидатов, среди них: "немец", производитель водки и житель Караганды08:48
- В Макеевке на рынках убирают «флаги ДНР»08:40
- «ДНР» и «ЛНР» прекратят существование07:57
- Тайны Мадридского двора: Стрелков рассказал, кто курирует «ЛНР» и «ДНР» от Кремля07:51
- В ОРДО люди в ужасе от масштабов воровства. В домах срывают даже ламинат10:40
- "С нами никто не разговаривает, все опускают головы", - бойцы ООС показали класс на учениях Saber Junction в Германии10:23
- Ситуация в пунктах пропуска утром 22 сентября09:31
- Вели прицельный огонь по ВСУ! Сводка из зоны ООС за минувшие сутки09:14
- Прилепин рассказал, какие планы были у Захарченко незадолго до гибели09:08
- Предвыборные страсти! Ходаковского не пустили на Донбасс: выборы в "ДНР" пройдут без него09:00
- Люди возмущены давлением оккупационных «властей ДНР»08:54
- На пост главаря "ЛНР" претендуют 8 кандидатов, среди них: "немец", производитель водки и житель Караганды08:48
- В Макеевке на рынках убирают «флаги ДНР»08:40
- Ситуация на Донбассе не изменится!До выборов 2019 года все останется без изменений – Кучма08:34
- Ситуация на Донбассе не изменится!До выборов 2019 года все останется без изменений – Кучма08:34
- Что за чертой? Рассказы людей, которые пережили клиническую смерть07:42
- Какие болезни могут появиться, если сидеть "нога на ногу"22:38
- Как помочь самому себе, если подавился21:00
- Врачи предупредили о последствиях для здоровья ребенка игр на смартфоне16:58
- Какие продукты вызывают неприятный запах тела14:15
- Самые лучшие жены по знаку Зодиака12:45
- Почему важно не думать плохо ни о ком09:34
- Студенты-железнодорожники Донбасса посетили Германию благодаря победе в престижном конкурсе09:10
- Эти лакомства имеют противовирусный эффект08:35
- Когда закончится война на Донбассе: Наев дал ответ
- «Завод начали резать на металл». Пушилину рассказали о проблемах Амвросиевского района
- Обострение на Донбассе: соцсети "гудят" о новой волне взрывов в Донецке
- Обстрел! В Мариуполе паника, слышны звуки боя
- «ДНР» и «ЛНР» прекратят существование
- ВСУ успешно разгромили крупный склад боевиков в Горловке: ликвидированы ГСМ и террористы - подробности
- Переселенцев будут ставить на учет для получения бесплатного жилья
- Боевики «ДНР» усиленно проверяю автомобили с украинскими номерами
- Стрелков призвал жителей ОРДО не голосовать за Пушилина
- Шаг за шагом: ВСУ молниеносным ударом отбили очередной кусочек украинской земли у оккупантов. Видео