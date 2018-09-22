В "Укрзализныце" назвали направления Донетчины и Луганщины одними из самых убыточных

22.09.2018 16:01

Поезда, едущие по направлениям из Донецкой и Луганской областей, являются одними из самых убыточных для "Укрзализныци".Об этом сообщает Трибун.

Убыточными являются направления "Ужгород-Лисичанск", "Мариуполь-Львов", "Киев - Мариуполь" и "Лисичанск - Хмельницкий". При этом заполняемость в поездах по данным маршрутам практически полная.

Самыми прибыльными направлениями внутри страны являются поезда "Киев-Одесса", "Киев-Харьков", "Львов - Харьков", "Киев - Новоалексеевка" и "Киев - Ивано-Франковск". Среди международных направлений самым прибыльным являются поезда на Москву из Киева, Николаева, Одессы и Хмельницкого. Поезд "Киев - Москва" приносит прибыли больше, чем пять самых денежных направлений Украины вместе взятые.