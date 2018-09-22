- Вели прицельный огонь по ВСУ! Сводка из зоны ООС за минувшие сутки09:14
- Прилепин рассказал, какие планы были у Захарченко незадолго до гибели09:08
- Предвыборные страсти! Ходаковского не пустили на Донбасс: выборы в "ДНР" пройдут без него09:00
- Люди возмущены давлением оккупационных «властей ДНР»08:54
- В Макеевке на рынках убирают «флаги ДНР»08:40
- «ДНР» и «ЛНР» прекратят существование07:57
- Тайны Мадридского двора: Стрелков рассказал, кто курирует «ЛНР» и «ДНР» от Кремля07:51
- Шаг за шагом: ВСУ молниеносным ударом отбили очередной кусочек украинской земли у оккупантов. Видео07:30
- Стрелков заявил о беспределе в “ДНР”23:10
- Взрыв гранаты в магазине в Донецке: Стали известны подробности23:00
Вели прицельный огонь по ВСУ! Сводка из зоны ООС за минувшие сутки
За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 18 раз открывали огонь по позициям ВСУ. При этом противник 4 раза применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили легкие ранения. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщили в штабе Операции объединенных сил.
Так, за прошедшие сутки НВФ осуществляли обстрелы позиций ВСУ в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Луганское, Авдеевка, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино.
Они вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, под минометные обстрелы попали опорные пункты на мариупольском направлении. Так, вчера вечером из минометов калибра 82 мм НВФ обстреливали позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Водяное. Опорный пункт у Широкино противник также обстрелял из миномета 120-го калибра. Позиции в районе Гнутово попали под огневой налет из минометных обоих калибров.
Кроме того, позиции Объединенных сил вблизи Водяного и Широкино были обстреляны из вооружения БМП. Также в Водяное они попали под огонь противотанкового ракетного комплекса, а в Широкино НВФ применили зенитную установку ЗУ-23-2.
Теги: Донбасс, огонь, ВСУ, обстрелы, ООС
- Боевики стреляли из минометов и пулеметов: 1 боец травмирован
- Террористы плевали на все договоренности: ОБСЕ фиксирует увеличение количества взрывов в зоне АТО
- Подконтрольную часть Луганщины обстреляли четыре раза
- Позиции ВСУ под Мариуполем враг обстреливал из минометов калибра 120 и 82 мм
- "Промка" раздора: из-за чего началось и как протекает сражение у Авдеевки
- Приморское направление прицельно обстреляли 12 раз
- Вели прицельный огонь по ВСУ! Сводка из зоны ООС за минувшие сутки09:14
- Прилепин рассказал, какие планы были у Захарченко незадолго до гибели09:08
- Предвыборные страсти! Ходаковского не пустили на Донбасс: выборы в "ДНР" пройдут без него09:00
- Люди возмущены давлением оккупационных «властей ДНР»08:54
- На пост главаря "ЛНР" претендуют 8 кандидатов, среди них: "немец", производитель водки и житель Караганды08:48
- В Макеевке на рынках убирают «флаги ДНР»08:40
- «ДНР» и «ЛНР» прекратят существование07:57
- Тайны Мадридского двора: Стрелков рассказал, кто курирует «ЛНР» и «ДНР» от Кремля07:51
- Шаг за шагом: ВСУ молниеносным ударом отбили очередной кусочек украинской земли у оккупантов. Видео07:30
- Стрелков заявил о беспределе в “ДНР”23:10
- Вели прицельный огонь по ВСУ! Сводка из зоны ООС за минувшие сутки09:14
- Прилепин рассказал, какие планы были у Захарченко незадолго до гибели09:08
- Предвыборные страсти! Ходаковского не пустили на Донбасс: выборы в "ДНР" пройдут без него09:00
- Люди возмущены давлением оккупационных «властей ДНР»08:54
- На пост главаря "ЛНР" претендуют 8 кандидатов, среди них: "немец", производитель водки и житель Караганды08:48
- В Макеевке на рынках убирают «флаги ДНР»08:40
- Ситуация на Донбассе не изменится!До выборов 2019 года все останется без изменений – Кучма08:34
- Россияне планируют убить Порошенко и обвинить в этом преступлении США08:28
- «Укрпошта» перестанет доставлять жителям Донбасса пенсию?08:22
- За включение в повестку дня пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" проголосовало подавляющее большинство: за - 68 стран, против – 1308:14
- Ситуация на Донбассе не изменится!До выборов 2019 года все останется без изменений – Кучма08:34
- Что за чертой? Рассказы людей, которые пережили клиническую смерть07:42
- Какие болезни могут появиться, если сидеть "нога на ногу"22:38
- Как помочь самому себе, если подавился21:00
- Врачи предупредили о последствиях для здоровья ребенка игр на смартфоне16:58
- Какие продукты вызывают неприятный запах тела14:15
- Самые лучшие жены по знаку Зодиака12:45
- Почему важно не думать плохо ни о ком09:34
- Студенты-железнодорожники Донбасса посетили Германию благодаря победе в престижном конкурсе09:10
- Эти лакомства имеют противовирусный эффект08:35
- Когда закончится война на Донбассе: Наев дал ответ
- «Завод начали резать на металл». Пушилину рассказали о проблемах Амвросиевского района
- Обострение на Донбассе: соцсети "гудят" о новой волне взрывов в Донецке
- Обстрел! В Мариуполе паника, слышны звуки боя
- ВСУ успешно разгромили крупный склад боевиков в Горловке: ликвидированы ГСМ и террористы - подробности
- «ДНР» и «ЛНР» прекратят существование
- Переселенцев будут ставить на учет для получения бесплатного жилья
- Боевики «ДНР» усиленно проверяю автомобили с украинскими номерами
- Стрелков призвал жителей ОРДО не голосовать за Пушилина
- В ОРДО прекратят вещание 7 телеканалов