«Власти ДНР» заставляют людей «поддерживать» Пушилина

22.09.2018 13:04

Во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области оккупационные «власти ДНР» заставляют людей «оставлять подписи в поддержку Пушилина».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированных территорий сообщают, что оккупационные «власти ДНР» заставляют людей «письменно поддерживать» Пушилина. Организовывается сбор подписей в зависимости от размера населенного пункта или организации, но число подписей не может быть менее 30.

Так, например, во временно оккупированной Горловке «пункты сбора подписей» организовали в больницах, учебных заведениях и супермаркетах. Бюджетников уже сегодня заставили расписаться в «петиции». В больницах и учебных заведениях будут собирать подписи с пациентов, их родственников и родителей учащихся.