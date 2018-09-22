- Российские наемники срочно бегут из Донецка в РФ: боевики рассказали, почему больше не могут оставаться в "ДНР"12:46
- В Мариуполе на зебре сбили 8-летнего ребенка с самокатом12:24
- В ОРДО люди в ужасе от масштабов воровства. В домах срывают даже ламинат10:40
- Ситуация в пунктах пропуска утром 22 сентября09:31
- Вели прицельный огонь по ВСУ! Сводка из зоны ООС за минувшие сутки09:14
- Прилепин рассказал, какие планы были у Захарченко незадолго до гибели09:08
- Предвыборные страсти! Ходаковского не пустили на Донбасс: выборы в "ДНР" пройдут без него09:00
- Люди возмущены давлением оккупационных «властей ДНР»08:54
- В Макеевке на рынках убирают «флаги ДНР»08:40
- «ДНР» и «ЛНР» прекратят существование07:57
«Власти ДНР» заставляют людей «поддерживать» Пушилина
Во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области оккупационные «власти ДНР» заставляют людей «оставлять подписи в поддержку Пушилина».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жители временно оккупированных территорий сообщают, что оккупационные «власти ДНР» заставляют людей «письменно поддерживать» Пушилина. Организовывается сбор подписей в зависимости от размера населенного пункта или организации, но число подписей не может быть менее 30.
Так, например, во временно оккупированной Горловке «пункты сбора подписей» организовали в больницах, учебных заведениях и супермаркетах. Бюджетников уже сегодня заставили расписаться в «петиции». В больницах и учебных заведениях будут собирать подписи с пациентов, их родственников и родителей учащихся.
Теги: Донбасс, выборы, Горловка, подпись, оккупация, ДНР, Пушилин
- В Горловке проводят «соцопрос» о «выборах»
- "В Дебальцево нас атаковали, крича: "Аллах акбар!"
- Тревожные новости из горячей Горловки
- Вслед за Бессмертным: Пушилин признал, что с выборами — завал
- Жители Горловки чуть не разорвали наблюдателей ОБСЕ (ВИДЕО)
- Жители Горловки не верят в «добрые намерения» России
- «Власти ДНР» заставляют людей «поддерживать» Пушилина13:04
- Российские наемники срочно бегут из Донецка в РФ: боевики рассказали, почему больше не могут оставаться в "ДНР"12:46
- В Мариуполе на зебре сбили 8-летнего ребенка с самокатом12:24
- В одном из пунктов пропуска на границе с РФ полностью прекращено движение11:04
- В ОРДО люди в ужасе от масштабов воровства. В домах срывают даже ламинат10:40
- Ситуация в пунктах пропуска утром 22 сентября09:31
- Вели прицельный огонь по ВСУ! Сводка из зоны ООС за минувшие сутки09:14
- Прилепин рассказал, какие планы были у Захарченко незадолго до гибели09:08
- Предвыборные страсти! Ходаковского не пустили на Донбасс: выборы в "ДНР" пройдут без него09:00
- Люди возмущены давлением оккупационных «властей ДНР»08:54
- Российские наемники срочно бегут из Донецка в РФ: боевики рассказали, почему больше не могут оставаться в "ДНР"12:46
- В Мариуполе на зебре сбили 8-летнего ребенка с самокатом12:24
- Украина пошла по пути России: прозвучало тревожное заявление12:05
- День осеннего равноденствия 23 сентября: поверья и приметы11:38
- Холодні дощі, вітер і заморозки: В Україні "літо закінчилося"11:21
- В одном из пунктов пропуска на границе с РФ полностью прекращено движение11:04
- В ОРДО люди в ужасе от масштабов воровства. В домах срывают даже ламинат10:40
- "С нами никто не разговаривает, все опускают головы", - бойцы ООС показали класс на учениях Saber Junction в Германии10:23
- Ситуация в пунктах пропуска утром 22 сентября09:31
- Вели прицельный огонь по ВСУ! Сводка из зоны ООС за минувшие сутки09:14
- День осеннего равноденствия 23 сентября: поверья и приметы11:38
- Ситуация на Донбассе не изменится!До выборов 2019 года все останется без изменений – Кучма08:34
- Что за чертой? Рассказы людей, которые пережили клиническую смерть07:42
- Какие болезни могут появиться, если сидеть "нога на ногу"22:38
- Как помочь самому себе, если подавился21:00
- Врачи предупредили о последствиях для здоровья ребенка игр на смартфоне16:58
- Какие продукты вызывают неприятный запах тела14:15
- Самые лучшие жены по знаку Зодиака12:45
- Почему важно не думать плохо ни о ком09:34
- Студенты-железнодорожники Донбасса посетили Германию благодаря победе в престижном конкурсе09:10
- Когда закончится война на Донбассе: Наев дал ответ
- «Завод начали резать на металл». Пушилину рассказали о проблемах Амвросиевского района
- «ДНР» и «ЛНР» прекратят существование
- Обострение на Донбассе: соцсети "гудят" о новой волне взрывов в Донецке
- Обстрел! В Мариуполе паника, слышны звуки боя
- ВСУ успешно разгромили крупный склад боевиков в Горловке: ликвидированы ГСМ и террористы - подробности
- Переселенцев будут ставить на учет для получения бесплатного жилья
- Шаг за шагом: ВСУ молниеносным ударом отбили очередной кусочек украинской земли у оккупантов. Видео
- Боевики «ДНР» усиленно проверяю автомобили с украинскими номерами
- Стрелков призвал жителей ОРДО не голосовать за Пушилина