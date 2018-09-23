Главная / Новости / Донецкая область / Боевики «ДНР» вывели из мест хранения самоходные гаубицы «Гвоздика»
Последние новости раздела
- Боевики «ДНР» вывели из мест хранения самоходные гаубицы «Гвоздика»15:54
- Тела двух человек были найдены в копанке на оккупированной Донетчине14:29
- В Горловке под залпы САУ начали «праздновать» День города14:06
- В мариупольском зоопарке посетители играют со львятами13:42
- В ОРДО взорвали «военный» автомобиль: погибла кошка13:14
- "Эти "оккупанты" захватят Донбасс", - постпред РФ в ООН выдал новый несуразный фейк о вводе миротворцев12:44
- В «ДНР» работа Vodafone будет нормализована12:17
- Известный соратник Гиркина ликвидирован у Дебальцево: боевики кричат о мести и "захвате Славянска"11:05
- Оккупированная Горловка под обстрелом: повреждены 5 домов10:44
- За сутки семеро российских наемников и боевиков поплатились за обстрелы ВСУ: детали провокаций противника10:09
Боевики «ДНР» вывели из мест хранения самоходные гаубицы «Гвоздика»
23.09.2018 15:54
Террористы продолжают выводить тяжелое вооружение из мест хранения. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, пишет Восточный фарватер.
За пределами линий отвода в районах Донецкой области, которые неподконтрольны правительству, команда СММ зафиксировала отсутствие 6 РСЗО и 12 минометов. Впервые отмечено отсутствие 6 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм).
В другом месте хранения отсутствуют 18 танков, 9 минометов и 15 противотанковых пушек.
Теги: Донбасс, ДНР, боевики, гаубицы
Читайте также:
- В донецкой "мэрии" уверены, что вчера девятиэтажку не расстреливали. Просто "горел мусор" (СКРИНШОТ)
- Мобилизация в "ДНР" провалилась
- Захарченко и "Ташкент" задумали очередной этап "национализации": известно, какие объекты в "ДНР" попадут под крупную волну "отжима"
- Как менялся состав российской оккупационной группировки на Донбассе
- Боевики Д/ЛНР между собой и населением ставят минные заграждения: боятся нападения
- СБУ задержан создатель "ХНР", пытавшийся прорваться к своим кумирам-террористам из "ДНР". ВИДЕО
- Боевики «ЛНР» дали «указания» работникам школ не говорить с наблюдателям СММ ОБСЕ16:26
- Боевики «ДНР» вывели из мест хранения самоходные гаубицы «Гвоздика»15:54
- Тела двух человек были найдены в копанке на оккупированной Донетчине14:29
- В Горловке под залпы САУ начали «праздновать» День города14:06
- В мариупольском зоопарке посетители играют со львятами13:42
- В ОРДО взорвали «военный» автомобиль: погибла кошка13:14
- "Эти "оккупанты" захватят Донбасс", - постпред РФ в ООН выдал новый несуразный фейк о вводе миротворцев12:44
- В «ДНР» работа Vodafone будет нормализована12:17
- Известный соратник Гиркина ликвидирован у Дебальцево: боевики кричат о мести и "захвате Славянска"11:05
- Оккупированная Горловка под обстрелом: повреждены 5 домов10:44
- "Кончать надо эту Украину…" - призыв российского журналиста Леонтьева в росСМИ вызвал грандиозный скандал16:55
- Боевики «ЛНР» дали «указания» работникам школ не говорить с наблюдателям СММ ОБСЕ16:26
- Боевики «ДНР» вывели из мест хранения самоходные гаубицы «Гвоздика»15:54
- "Уберите все, что может летать", - атмосферный фронт принесет в Украину холодную стихию с ливнями и ветром - прогноз15:24
- На каких пальцах нельзя носить кольца14:55
- Тела двух человек были найдены в копанке на оккупированной Донетчине14:29
- В Горловке под залпы САУ начали «праздновать» День города14:06
- В мариупольском зоопарке посетители играют со львятами13:42
- В ОРДО взорвали «военный» автомобиль: погибла кошка13:14
- "Эти "оккупанты" захватят Донбасс", - постпред РФ в ООН выдал новый несуразный фейк о вводе миротворцев12:44
- На каких пальцах нельзя носить кольца14:55
- День осеннего равноденствия: как правильно загадать желание 11:50
- Срочно выкиньте эти вещи из дома! Они привлекает к вам смерть18:22
- Освещение в школах: почему дети теряют зрение17:00
- День осеннего равноденствия 23 сентября: поверья и приметы11:38
- Ситуация на Донбассе не изменится!До выборов 2019 года все останется без изменений – Кучма08:34
- Что за чертой? Рассказы людей, которые пережили клиническую смерть07:42
- Какие болезни могут появиться, если сидеть "нога на ногу"22:38
- Как помочь самому себе, если подавился21:00
- Врачи предупредили о последствиях для здоровья ребенка игр на смартфоне16:58
- «ДНР» и «ЛНР» прекратят существование
- Обстрел! В Мариуполе паника, слышны звуки боя
- «Завод начали резать на металл». Пушилину рассказали о проблемах Амвросиевского района
- Обострение на Донбассе: соцсети "гудят" о новой волне взрывов в Донецке
- Шаг за шагом: ВСУ молниеносным ударом отбили очередной кусочек украинской земли у оккупантов. Видео
- "Это крик души..." - в ответ на просьбу боевиков "ДНР" жители Донбасса массово отвечают отказом
- Армия Путина на Донбассе редеет на глазах, ВСУ дали жесткий отпор
- Жители Донецка открыто проклинают боевиков "ДНР" в соцсетях: город потрясен крупным ЧП
- Волкер озвучил неожиданно оптимистический прогноз по возвращению Донбасса
- "Украина хочет зачистить Донбасс", - Клинцевич боится за будущее пророссийских боевиков на востоке Украины