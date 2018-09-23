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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» вывели из мест хранения самоходные гаубицы «Гвоздика»

23.09.2018 15:54
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Боевики «ДНР» вывели из мест хранения самоходные гаубицы «Гвоздика»

Террористы продолжают выводить тяжелое вооружение из мест хранения. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, пишет Восточный фарватер.
За пределами линий отвода в районах Донецкой области, которые неподконтрольны правительству, команда СММ зафиксировала отсутствие 6 РСЗО и 12 минометов. Впервые отмечено отсутствие 6 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм).
В другом месте хранения отсутствуют 18 танков, 9 минометов и 15 противотанковых пушек.



Теги: Донбасс, ДНР, боевики, гаубицы
 
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