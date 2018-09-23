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Архив - Донецкая область

Боевики не пустили ОБСЕ в два района на Донбассе

23.09.2018 21:59
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Боевики не пустили ОБСЕ в два района на Донбассе

Боевики не пустили миссию ОБСЕ к мониторингу в районах Верхнешироковское и Бетманово на Донбассе.

Об этом со ссылкой на украинскую сторону СЦКК сообщает пресс-центр операции объединенных сил (ООС) на Донбассе в Facebook, передает donpress.com.

«Боевики продолжают препятствовать деятельности патрулей СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях.

Оккупанты не предоставили представителям СММ ОБСЕ доступ для проведения мониторинга в районах Верхнешироковское и Бетманово», — говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, оккупация, боевики, СЦКК, СММ ОБСЕ, ООС
 
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