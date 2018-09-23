«ДНР» заявила о ранении двоих мирных жителей Саханки

23.09.2018 21:02

Группировка «ДНР» заявила о ранении двоих мирных жителей Саханки в результате обстрела.

Об этом пишет сепаратистский сайт ДАН, передают novosti.dn.ua.

Утверждается, что ранения получили мужчина 1962 года рождения и женщина 1972 года рождения. Согласно сообщению, у мужчины — осколочное ранение грудной клетки и множественные осколочные ранения рук, у второй пострадавшей — легкие осколочные ранения голени и плеча.

Когда именно произошел обстрел в группировке не называют.

В последнее время боевики блокируют доступ СММ ОБСЕ к населенным пунктам, расположенным на юге Донецкой области, в том числе, Саханке.