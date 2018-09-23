Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«ДНР» заявила о ранении двоих мирных жителей Саханки

23.09.2018 21:02
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«ДНР» заявила о ранении двоих мирных жителей Саханки

Группировка «ДНР» заявила о ранении двоих мирных жителей Саханки в результате обстрела.

Об этом пишет сепаратистский сайт ДАН, передают novosti.dn.ua.

Утверждается, что ранения получили мужчина 1962 года рождения и женщина 1972 года рождения. Согласно сообщению, у мужчины — осколочное ранение грудной клетки и множественные осколочные ранения рук, у второй пострадавшей — легкие осколочные ранения голени и плеча.

Когда именно произошел обстрел в группировке не называют.

В последнее время боевики блокируют доступ СММ ОБСЕ к населенным пунктам, расположенным на юге Донецкой области, в том числе, Саханке.



Теги: Донбасс, обстрел, ранения, ДНР, боевики, Саханка, СММ ОБСЕ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх