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Архив - Донецкая область

"ДНР"/ЛНР" вынесли приговор, будущее "республик" печальное - подробности

23.09.2018 23:25
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"ДНР"/ЛНР" вынесли приговор, будущее "республик" печальное - подробности

У террористических "республик" Донбасса нет ни перспектив, ни будущего. ОРДЛО живут благодаря кремлевскому финансированию.

Как только Путин "перекроет воздух" оккупированному РФ Донбассу, то "ЛНР/ДНР" сами попросятся назад в Украину, так как не смогут просто существовать, передает "Диалог.UA". Рассуждая о перспективах "ДНР/ЛНР" в блоге на "Украинской правде", журналист Павел Казарин подчеркивает, без Москвы "ДНР/ЛНР" недееспособны. "Как только Кремль отключит систему жизнеобеспечения – они умрут.

Или попросятся обратно в состав Украины", - отмечает Казарин. Журналист добавляет, искусственно созданные псевдогосударства должны выполнять только одну задачу, поставленную Кремлем, – быть источником дестабилизации и площадкой для возможного наступления, о котором бредит диктатор Путин. Напомним, жители "ЛНР" умоляют Путина о спасении от беспредельщика-террориста Пасечника. Добавим, жительница Донецка наглядно показала, что творится в "столице" донецких террористов с наступлением сумерек.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, республика, ДНР, ЛНР, ООС
 
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