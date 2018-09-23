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Известный соратник Гиркина ликвидирован у Дебальцево: боевики кричат о мести и "захвате Славянска"
В ходе боевых столкновений после провокационных действий боевиков "ДНР" на Светлодарской дуге ликвидирован боевик из НВФ Гиркина.
Представитель пресс-центра Объединенных сил Виктория Данильчук подтвердила предварительные данные о боевых потерях террористов, передает "Диалог.UA".
Сообщалось, что за сутки 30 августа, по уточненным данным разведки, один оккупант был уничтожен. Террориста идентифицировали позднее и установили, что он напрямую был связан со сбежавшим Игорем Стрелковым (Гиркиным).
В свою очередь, блогер из оккупированного Донецка под ником Necro Mancer узнал в соцсетях о гибели на Светлодарской дуге террориста из Славянска. "Пакиж Юрий Николаевич (Славянск, родился 15.06.61), погиб 30.08.18 в районе Дебальцево", - уточняется в Сети.
Теги: Донбасс, Дебальцево, разведка, ликвидация, боевики, потери, Гиркин, Светлодарская дуга, НВФ
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