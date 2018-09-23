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"Эти "оккупанты" захватят Донбасс", - постпред РФ в ООН выдал новый несуразный фейк о вводе миротворцев

23.09.2018 12:44
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"Эти "оккупанты" захватят Донбасс", - постпред РФ в ООН выдал новый несуразный фейк о вводе миротворцев

Российская Федерация на Совбезе ООН публично назвала миротворцев "оккупантами", которые могут "захватить" ОРДЛО, если будут размещены на границе с РФ.

Постпред Российской Федерации в Совбезе ООН Василий Небензя раскритиковал план Курта Волкера по введению миротворческой миссии на Донбасс, передает "Диалог.UA".

Согласно мнению российского дипломата, ввод миротворцев вплоть до границ с Россией якобы "будет означать оккупацию". Иными словами, в Кремле уже успели окрестить миротворцев "оккупантами". "Взяв под контроль границу, Украина не будет выполнять политическую часть минских договоренностей, и никакого особого статуса для Донбасса не будет", - добавил он.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что введение миротворческой миссии должно быть с полицейским компонентом и международной администрацией.



Теги: Россия, Донбасс, ООН, миротворцы, Минские договоренности, Климкин, ОРДЛО, РФ
 
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