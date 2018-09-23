Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Муня»

23.09.2018 07:47

Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области несут боевые и не боевые потери. Ликвидирован боевик с позывным «Муня».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают источники, ликвидирован боевик «ДНР» Дукмас Андрей Юрьевич с позывным «Муня».

Известно, то Дукмас родился в Амвросиевском районе, 13 июля 1968 года. Ликвидирован 15 сентября 2018 года при попадании снаряда в блиндаж в н.п. Ленинское.