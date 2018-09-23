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Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Муня»
23.09.2018 07:47
Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области несут боевые и не боевые потери. Ликвидирован боевик с позывным «Муня».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщают источники, ликвидирован боевик «ДНР» Дукмас Андрей Юрьевич с позывным «Муня».
Известно, то Дукмас родился в Амвросиевском районе, 13 июля 1968 года. Ликвидирован 15 сентября 2018 года при попадании снаряда в блиндаж в н.п. Ленинское.
Теги: Донбасс, ликвидация, боевик, обстрел, оккупация, ДНР, потери
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