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Оккупированная Горловка под обстрелом: повреждены 5 домов
23.09.2018 10:44
В оккупированной Горловке в поселке Гагарина во время утреннего обстрела повреждено пять домов.
«Глава администрации» города Иван Приходько сообщает: «В результате обстрела в поселке Гагарина по адресам: улица Нансена, 13/2, 13, 11, 6 и улица Артиллеристов, 42 повреждены дома, передает donpress.com.
На данный момент обстрел возобновился».
При этом Приходько добавил, что жертв и пострадавших нет.
Теги: Донбасс, Горловка, дом, оккупация, повреждения, обстрелы
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