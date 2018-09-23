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Почему террористы больше не ведут обстрелы днем: боец ВСУ раскрыл новую хитрую тактику армии РФ на Донбассе
Российско-террористические войска выбрали для себя новую тактику, чтобы наносить более точные удары по позициям Вооруженных сил Украины.
Фонд “Повернись живим” на своей странице в Facebook сообщает о новой тактике незаконных вооруженных бандформирований "Л/ДНР" на Донбассе, передает "Диалог. UA".
“Днем они наблюдают за нашими позициями: куда мы перемещаемся, куда переносим оружие и боеприпасы. Вечером – контрольный пролет беспилотника, и они начинают по этим позициям крыть из минометов, СПГ, АГС, крупнокалиберных пулеметов", - поделился он.
Иными словами, оккупанты РФ избрали новую тактику, чтобы наносить по позициям Вооруженных сил Украины больше точных ударов. "По соседнему батальону и ЗУшкы стреляют. Бэхи “копейки” стреляют из СПГ. Это они так начинают вечер”, – отмечает защитник Украины.
Теги: Россия, Донбасс, беспилотник, ДНР, ЛНР, ВСУ, обстрелы, РФ
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